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  • 17.02, 19:36
Ждун пришел в офис «Почты России». Интернет, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ждун пришел в офис «Почты России»

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Ждун пришел в офис «Почты России»

Ждун пришел в офис «Почты России»

Ждун пришел в офис «Почты России»

    Сегодня «Почта России» сообщила, что избавляется от своего постоянного клиента — Ждуна. Компания запустила проект «Почта без очередей».

    Посылки юридических лиц теперь будут обслуживать в отдельном центре, а еще хотят улучшить подготовку своих сотрудников. Послушать обо всем этом интернет-мем Ждун пришел лично. И глава «Почты России» Дмитрий Страшнов его заметил.

    Дмитрий Страшнов: «У нас здесь Ждун такой прекрасный сидит. Надеюсь, он тоже хорошо слушает, запоминает. Мы его всегда будем ждать в гости. Такой символ старой почты, с которой мы сегодня расстаемся».

    На почте Ждуну подарили грузовик, на котором он, видимо, и должен был уехать, и пообещали, что теперь будут работать быстро.

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