Ждун пришел в офис «Почты России»

Сегодня «Почта России» сообщила, что избавляется от своего постоянного клиента — Ждуна. Компания запустила проект «Почта без очередей».

Посылки юридических лиц теперь будут обслуживать в отдельном центре, а еще хотят улучшить подготовку своих сотрудников. Послушать обо всем этом интернет-мем Ждун пришел лично. И глава «Почты России» Дмитрий Страшнов его заметил.



Дмитрий Страшнов: «У нас здесь Ждун такой прекрасный сидит. Надеюсь, он тоже хорошо слушает, запоминает. Мы его всегда будем ждать в гости. Такой символ старой почты, с которой мы сегодня расстаемся».



На почте Ждуну подарили грузовик, на котором он, видимо, и должен был уехать, и пообещали, что теперь будут работать быстро.