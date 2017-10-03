Роспотребнадзор признал спиннеры безвредными для психики детей

Спиннеры не влияют на психику детей. Такое заключение вынес Роспотребнадзор после изучения этой уже хорошо раскрученной игрушки.
В августе ведомство направило запросы в научно-исследовательские организации, и там установили, что спиннеры не несут ярко выраженных положительных или отрицательных качеств для психики ребенка, а повышенный интерес — это кратковременно.
Но Роспотребнадзор предупреждает, что спиннеры нужно осторожно давать маленьким детям — они могут получить травмы при его поломке. Ранее в ведомстве советовали не покупать эти игрушки с рук и обращать внимание, есть ли химический запах и повышенный шум.
Но Роспотребнадзор предупреждает, что спиннеры нужно осторожно давать маленьким детям — они могут получить травмы при его поломке. Ранее в ведомстве советовали не покупать эти игрушки с рук и обращать внимание, есть ли химический запах и повышенный шум.
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