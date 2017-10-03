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    Роспотребнадзор признал спиннеры безвредными для психики детей. Роспотребнадзор, дети и подростки, игры и игрушки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоспотребнадзор признал спиннеры безвредными для психики детей

    Роспотребнадзор признал спиннеры безвредными для психики детей

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    Роспотребнадзор признал спиннеры безвредными для психики детей

    Роспотребнадзор признал спиннеры безвредными для психики детей

      Спиннеры не влияют на психику детей. Такое заключение вынес Роспотребнадзор после изучения этой уже хорошо раскрученной игрушки.

      В августе ведомство направило запросы в научно-исследовательские организации, и там установили, что спиннеры не несут ярко выраженных положительных или отрицательных качеств для психики ребенка, а повышенный интерес — это кратковременно.

      Но Роспотребнадзор предупреждает, что спиннеры нужно осторожно давать маленьким детям — они могут получить травмы при его поломке. Ранее в ведомстве советовали не покупать эти игрушки с рук и обращать внимание, есть ли химический запах и повышенный шум.

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