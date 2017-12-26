Минфин предложил объединить «Бинбанк», «Промсвязьбанк» и «Открытие»

«Бинбанк», «Промсвязьбанк» и «Открытие», санируемые через Фонд консолидации банковского сектора, необходимо объединить в один банк и разместить его акции на бирже. Такое мнение высказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Замглавы Минфина пояснил: если следовать идеологии Фонда консолидации банковского сектора, «Бинбанк» и «Промсвязьбанк» должны присоединиться к «Открытию».
Алексей Моисеев: «Да, есть такая идея. Все-таки это называется Фонд консолидации банковского сектора, а не фонд набора разных банков, поэтому все остальные банки должны присоединяться».
Однако такой большой банк продать довольно сложно, поэтому, по мнению Моисеева, правильным выходом будет IPO — первичное размещение акций.
Алексей Моисеев: «Это интересно, будет новый банк на рынке. Я все-таки надеюсь, что будет один банк. Пока я исхожу из того, что они („Бинбанк“ и „Промсвязьбанк“) присоединятся к „ФК Открытие“. Но в конечном итоге это будет решение ЦБ как оператора всей этой системы».
В конце сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор, скорее всего, будет проводить публичное размещение акций «ФК Открытие» и «Бинбанка» после их финансового оздоровления, но это еще требует обсуждения.
Алексей Моисеев: «Да, есть такая идея. Все-таки это называется Фонд консолидации банковского сектора, а не фонд набора разных банков, поэтому все остальные банки должны присоединяться».
Однако такой большой банк продать довольно сложно, поэтому, по мнению Моисеева, правильным выходом будет IPO — первичное размещение акций.
Алексей Моисеев: «Это интересно, будет новый банк на рынке. Я все-таки надеюсь, что будет один банк. Пока я исхожу из того, что они („Бинбанк“ и „Промсвязьбанк“) присоединятся к „ФК Открытие“. Но в конечном итоге это будет решение ЦБ как оператора всей этой системы».
В конце сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор, скорее всего, будет проводить публичное размещение акций «ФК Открытие» и «Бинбанка» после их финансового оздоровления, но это еще требует обсуждения.
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