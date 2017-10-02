Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Санируемый «Бинбанк» присоединят к «Открытию». Центробанк, банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСанируемый «Бинбанк» присоединят к «Открытию»

    Санируемый «Бинбанк» присоединят к «Открытию»

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    Санируемый «Бинбанк» присоединят к «Открытию»

    Санируемый «Бинбанк» присоединят к «Открытию»

      «Бинбанк», в котором идет процедура финансового оздоровления, скорее всего, присоединят к банку «Открытие», заявил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин.

      Замглавы ЦБ добавил, что регулятор готов выйти из капитала этих банков при первой благоприятной возможности.

      Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что «Бинбанк» и «Открытие» хотят продать на бирже.

      Акционеры банков за банкротство и санацию ответят своим имуществом

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