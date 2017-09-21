ЦБ обнародовал план действий в отношении «Бинбанка»

Банк России объявил о начале процедуры повышения финансовой устойчивости «Бинбанка» и взятого им на санацию «Рост банка» с участием Фонда консолидации банковского сектора.
Как следует из сообщения ЦБ, регулятор принял решение использовать ту же схему, что и в случае с банком «ФК Открытие». Она предполагает, что Центробанк становится основным инвестором, а для финансового оздоровления банка будут привлечены средства Фонда консолидации банковского сектора.
В «Бинбанк» и в «Рост банк» назначена временная администрация, но при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.
В ЦБ также подчеркнули, что реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с их действующими собственниками и руководителями, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и ее развитие.
«Бинбанк» и «Рост банк», а также иные банки группы — «Бинбанк диджитал» и екатеринбургский «Уралприватбанк» продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
ЦБ РФ: «Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности».
Накануне стало известно, что в Центробанк обратился собственник «Бинбанка» с просьбой провести финансовое оздоровление через специальный Фонд консолидации банковского сектора. Спустя несколько часов ЦБ опубликовал лаконичное сообщение о том, что принял решение предоставить «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности.
Ни факт обращения за помощью, ни предоставление денег Центробанком не являются страховым случаем, то есть оснований для выплат компенсаций вкладчикам нет.
Одни из основных акционеров «Бинбанка» Микаил Шишханов накануне признал, что не рассчитал бизнес-силы: проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и «МДМ Банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось.
По данным ЦБ РФ, «Бинбанк» входит в топ-30 крупнейших банков России. Его региональная сеть насчитывает около 500 офисов по всей России. Банк занимает восьмое место в РФ по объему вкладов физических лиц и 12-е место по размеру активов.
В «Бинбанк» и в «Рост банк» назначена временная администрация, но при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.
В ЦБ также подчеркнули, что реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с их действующими собственниками и руководителями, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и ее развитие.
«Бинбанк» и «Рост банк», а также иные банки группы — «Бинбанк диджитал» и екатеринбургский «Уралприватбанк» продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
ЦБ РФ: «Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности».
Накануне стало известно, что в Центробанк обратился собственник «Бинбанка» с просьбой провести финансовое оздоровление через специальный Фонд консолидации банковского сектора. Спустя несколько часов ЦБ опубликовал лаконичное сообщение о том, что принял решение предоставить «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности.
Ни факт обращения за помощью, ни предоставление денег Центробанком не являются страховым случаем, то есть оснований для выплат компенсаций вкладчикам нет.
Одни из основных акционеров «Бинбанка» Микаил Шишханов накануне признал, что не рассчитал бизнес-силы: проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и «МДМ Банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось.
По данным ЦБ РФ, «Бинбанк» входит в топ-30 крупнейших банков России. Его региональная сеть насчитывает около 500 офисов по всей России. Банк занимает восьмое место в РФ по объему вкладов физических лиц и 12-е место по размеру активов.
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