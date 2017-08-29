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  • 29.08, 18:27

    ЦБ взялся за повышение финансовой устойчивости банка «Открытие»

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    ЦБ взялся за повышение финансовой устойчивости банка «Открытие»

    ЦБ взялся за повышение финансовой устойчивости банка «Открытие»

    Банк России объявил о начале процедуры повышения финансовой устойчивости банка «Открытие», занимающего восьмое место в стране по объему активов.

    Как следует из сообщения регулятора, ЦБ намерен стать основным инвестором банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора.

    С 29 августа в «Открытии» назначена временная администрация, в которую вошли сотрудники Банка России и ООО «УК ФКБС» — управляющей компании подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора.

    В Центробанке подчеркнули, что «Открытие» продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, а Банк России будет оказывать ему финансовую поддержку, гарантируя непрерывность его деятельности.

    Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

    Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка, продолжат работать в обычном режиме и обслуживать клиентов, заверили в ЦБ. Речь, в частности, идет о страховой компании «Росгосстрах», банке «Траст», «Росгосстрах Банке», НПФ «Лукойл-гарант», НПФ «Электроэнергетики», НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точке» и «Рокетбанке».

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