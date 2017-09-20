Глава совета директоров «Бинбанка» объяснил обращение к ЦБ за помощью

Один из основных акционеров «Бинбанка» Микаил Шишханов избран председателем совета директоров финансовой организации. После назначения он прокомментировал ситуацию в банке и возможность санации при участии ЦБ.
Микаил Шишханов подтвердил, что акционеры «Бинбанка» обратились в ЦБ с просьбой рассмотреть вопрос о финансовом оздоровлении банка через Фонд консолидации банковского сектора. По его словам, санация «Бинбанка» — это оптимальное решение для защиты интересов клиентов.
Микаил Шишханов: «Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление „Бинбанка“ и „Рост банка“. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов „Бинбанка“, включая каждого вкладчика».
Шишханов также объяснил причины сложной ситуации, в которой оказался «Бинбанк». Это, по его словам, недооценка проблем взятого на санацию «Рост банка» и МДМ.
Микаил Шишханов: «Ранее я не рассчитал бизнес-силы. Проблемы „Рост банка“, взятого на санацию, и „МДМ Банка“ оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке».
Ранее в Центробанке подтвердили информацию об обращении собственников «Бинбанка» и сообщили, что решение будет принято в ближайшее время. По информации газеты «Ведомости», о начале процедуры санации банка и введении временной администрации может быть объявлено уже 21 сентября.
Микаил Шишханов: «Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление „Бинбанка“ и „Рост банка“. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов „Бинбанка“, включая каждого вкладчика».
Шишханов также объяснил причины сложной ситуации, в которой оказался «Бинбанк». Это, по его словам, недооценка проблем взятого на санацию «Рост банка» и МДМ.
Микаил Шишханов: «Ранее я не рассчитал бизнес-силы. Проблемы „Рост банка“, взятого на санацию, и „МДМ Банка“ оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке».
Совет директоров Бинбанка принял решение избрать председателем совета директоров Микаила Шишханова https://t.co/nfBZhefKJw— БИНБАНК (@binbank_ru) September 20, 2017
Ранее в Центробанке подтвердили информацию об обращении собственников «Бинбанка» и сообщили, что решение будет принято в ближайшее время. По информации газеты «Ведомости», о начале процедуры санации банка и введении временной администрации может быть объявлено уже 21 сентября.
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