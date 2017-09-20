Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.09, 12:59

    Глава совета директоров «Бинбанка» объяснил обращение к ЦБ за помощью

    комментировать

    Глава совета директоров «Бинбанка» объяснил обращение к ЦБ за помощью

    Глава совета директоров «Бинбанка» объяснил обращение к ЦБ за помощью

    Один из основных акционеров «Бинбанка» Микаил Шишханов избран председателем совета директоров финансовой организации. После назначения он прокомментировал ситуацию в банке и возможность санации при участии ЦБ.

    Микаил Шишханов подтвердил, что акционеры «Бинбанка» обратились в ЦБ с просьбой рассмотреть вопрос о финансовом оздоровлении банка через Фонд консолидации банковского сектора. По его словам, санация «Бинбанка» — это оптимальное решение для защиты интересов клиентов.

    Микаил Шишханов: «Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление „Бинбанка“ и „Рост банка“. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов „Бинбанка“, включая каждого вкладчика».

    Шишханов также объяснил причины сложной ситуации, в которой оказался «Бинбанк». Это, по его словам, недооценка проблем взятого на санацию «Рост банка» и МДМ.

    Микаил Шишханов: «Ранее я не рассчитал бизнес-силы. Проблемы „Рост банка“, взятого на санацию, и „МДМ Банка“ оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке».


    смотретьЦБ прокомментировал ситуацию с «Бинбанком»
    ЦБ прокомментировал ситуацию с «Бинбанком»
    Ранее в Центробанке подтвердили информацию об обращении собственников «Бинбанка» и сообщили, что решение будет принято в ближайшее время. По информации газеты «Ведомости», о начале процедуры санации банка и введении временной администрации может быть объявлено уже 21 сентября.

    Новости по теме

    Отзыв лицензий у банков

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru