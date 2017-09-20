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  • 20.09, 11:27
    ЦБ прокомментировал ситуацию с «Бинбанком». Центробанк, банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ прокомментировал ситуацию с «Бинбанком»

    ЦБ прокомментировал ситуацию с «Бинбанком»

    2 комментария

    ЦБ прокомментировал ситуацию с «Бинбанком»

    ЦБ прокомментировал ситуацию с «Бинбанком»

      Банк России подтвердил информацию о возможном начале процедуры санации «Бинбанка» через Фонд консолидации банковского сектора.

      В пресс-службе регулятора сообщили, что собственники банка сами обратились в ЦБ с соответствующей просьбой и решение будет принято в ближайшее время.

      ЦБ РФ: «Собственник „Бинбанка“ обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время».

      О готовящейся санации «Бинбанка» сообщила газета «Ведомости» со ссылкой сразу на несколько источников в ЦБ и банковском секторе. По данным издания, о начале процедуры финансового оздоровления банка может быть объявлено уже 21 сентября. Вместе с ним в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал».

      По объему активов «Бинбанк» занимает 12-е место в России, а по вкладам населения — пятое.

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