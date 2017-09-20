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  • 20.09, 09:56

    СМИ: ЦБ готовится к финансовому оздоровлению «Бинбанка»

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    СМИ: ЦБ готовится к финансовому оздоровлению «Бинбанка»

    СМИ: ЦБ готовится к финансовому оздоровлению «Бинбанка»

    Центробанк готовится в ближайшее время ввести временную администрацию в «Бинбанк» и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой сразу на несколько источников в ЦБ и банковском секторе.

    По информации издания, акционеры «Бинбанка» уже провели переговоры о его передаче в фонд ЦБ на фоне относительно стабильной ситуации в банке. За август пассивы «Бинбанка» сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 млрд и 50 млрд рублей соответственно, а депозиты населения — на 22 млрд рублей до 534 млрд.

    О начале санации «Бинбанка» может быть объявлено уже 21 сентября. Вместе с ним в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал».

    Санация «Бинбанка» может стать вторым проектом Фонда консолидации после «Открытие холдинга». О санации «ФК Открытие», «Траста», «Росгосстраха» и трех НПФ было объявлено 29 августа.

    Эксперты отмечают, что у «Открытия» и «Бинбанка» одна и та же уязвимость — крайне агрессивная бизнес-модель развития последних лет, построенная на неорганическом росте. В случае «Бинбанка» рост шел за счет активов низкого кредитного качества — «дочки» украинского «Приватбанка», «Рост банка» и МДМ.

    Основатель и совладелец «Бинбанка» Михаил Гуцериев ситуацию не комментирует, как и Микаил Шишханов, санирующий «Рост банк».

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