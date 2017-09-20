ЦБ предоставит «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности

Банк России объявил о решении предоставить «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности.
В сообщении регулятора говорится, что решение принято на основании обращения банка.
ЦБ РФ: «Банк России принял решение о предоставлении ПАО „Бинбанк“ средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации».
Объемы финансовой поддержки не уточняются.
Ранее сегодня ЦБ сообщил, что собственник «Бинбанка» обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.
Один из основных акционеров «Бинбанка» Микаил Шишханов, избранный председателем совета директоров финансовой организации, подтвердил информацию об обращении в ЦБ и назвал этот вариант оптимальным решением для защиты интересов клиентов.
Шишханов также признал, что банк не рассчитал бизнес-силы: проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и приобретенного «МДМ Банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось.
А глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендовал вкладчикам «Бинбанка» не волноваться и «курить бамбук».
ЦБ РФ: «Банк России принял решение о предоставлении ПАО „Бинбанк“ средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации».
Объемы финансовой поддержки не уточняются.
Ранее сегодня ЦБ сообщил, что собственник «Бинбанка» обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.
Один из основных акционеров «Бинбанка» Микаил Шишханов, избранный председателем совета директоров финансовой организации, подтвердил информацию об обращении в ЦБ и назвал этот вариант оптимальным решением для защиты интересов клиентов.
Шишханов также признал, что банк не рассчитал бизнес-силы: проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и приобретенного «МДМ Банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось.
А глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендовал вкладчикам «Бинбанка» не волноваться и «курить бамбук».
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