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  • 20.09, 16:00

    ЦБ предоставит «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко
    ЦБ предоставит «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности

    ЦБ предоставит «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности

    ЦБ предоставит «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности
  • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

    • Банк России объявил о решении предоставить «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности.

    В сообщении регулятора говорится, что решение принято на основании обращения банка.

    ЦБ РФ: «Банк России принял решение о предоставлении ПАО „Бинбанк“ средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации».

    Объемы финансовой поддержки не уточняются.

    Ранее сегодня ЦБ сообщил, что собственник «Бинбанка» обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

    Один из основных акционеров «Бинбанка» Микаил Шишханов, избранный председателем совета директоров финансовой организации, подтвердил информацию об обращении в ЦБ и назвал этот вариант оптимальным решением для защиты интересов клиентов.

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    Шишханов также признал, что банк не рассчитал бизнес-силы: проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и приобретенного «МДМ Банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось.

    А глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендовал вкладчикам «Бинбанка» не волноваться и «курить бамбук».

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