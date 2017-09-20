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  • 20.09, 14:29
    В Госдуме клиентам «Бинбанка» рекомендовали «курить бамбук». банки, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Госдуме клиентам «Бинбанка» рекомендовали «курить бамбук»

    В Госдуме клиентам «Бинбанка» рекомендовали «курить бамбук»

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    В Госдуме клиентам «Бинбанка» рекомендовали «курить бамбук»

    В Госдуме клиентам «Бинбанка» рекомендовали «курить бамбук»

      Возможная санация «Бинбанка» ничего не меняет для его клиентов, уверен глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

      Клиентам «Бинбанка», по словам Аксакова, бояться нечего и можно «курить бамбук». Парламентарий добавил, что ЦБ разберется и предпримет шаги, чтобы вывести банк на здоровую основу.

      Центробанк ранее объявил, что к нему обратился собственник «Бинбанка» с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ пообещал принять решение в ближайшее время.

      Ранее о том, что в «Бинбанк» могут ввести временную администрацию и передать его в созданный при ЦБ Фонд консолидации, написала газета «Ведомости». Таким образом, процедура финансового оздоровления «Бинбанка» может пройти по той же схеме, что и у банка «Открытие». Важно отметить, что это не страховой случай и выплат вкладчикам через АСВ в этой схеме не предусмотрено. Банк продолжает работать, а его главным собственником становится ЦБ.

      Основные владельцы «Бинбанка» на данный момент — это Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов, который уже сообщил: их цель — провести с помощью Центробанка эффективное оздоровление, и этот вариант гарантирует соблюдение интересов всех клиентов.

      По объему активов «Бинбанк» занимает 12-е место в России, а по вкладам населения — пятое. С 2014 года банк активно увеличивался в размерах. Он приобрел «Москомприватбанк», «Рост банк», «Уралприватбанк» и «МДМ Банк». Шишханов сегодня признал, что не рассчитал бизнес-силы: проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и «МДМ Банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось.

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