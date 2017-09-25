Акционеры банков за банкротство и санацию ответят своим имуществом

Собственники банков могут начать отвечать личным имуществом не только при банкротстве своих организаций, но и при санации.
Как пишут «Известия», законопроект, обязывающий акционеров отвечать своим имуществом как при банкротстве кредитных организаций, так и при финансовом оздоровлении, решили разработать в Госдуме.
Поводом для такого шага стала ситуация вокруг «Бинбанка» и банка «Открытие». Ранее сообщалось, что временная администрация, которая работает в «Открытии», списала в пользу финансового учреждения деньги с личных счетов топ-менеджеров.
В ЦБ заявили, что в «Открытии» досрочно выплатили годовые бонусы руководству. Сообщалось, что произошло это прямо накануне санации, причем размер выплат сопоставим с суммами предыдущих лет, когда банк еще не испытывал таких серьезных проблем.
Поводом для такого шага стала ситуация вокруг «Бинбанка» и банка «Открытие». Ранее сообщалось, что временная администрация, которая работает в «Открытии», списала в пользу финансового учреждения деньги с личных счетов топ-менеджеров.
В ЦБ заявили, что в «Открытии» досрочно выплатили годовые бонусы руководству. Сообщалось, что произошло это прямо накануне санации, причем размер выплат сопоставим с суммами предыдущих лет, когда банк еще не испытывал таких серьезных проблем.
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