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  • 14.09, 14:36
    Банк «Открытие» возглавит Задорнов. банки, Набиуллина, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБанк «Открытие» возглавит Задорнов

    Банк «Открытие» возглавит Задорнов

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    Банк «Открытие» возглавит Задорнов

    Банк «Открытие» возглавит Задорнов

    Банк «Открытие» возглавит Задорнов
    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

      • Президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов возглавит банк «Открытие». Об этом заявила глава Центробанка. В новую должность Михаил Задорнов вступит после того, как свою работу в банке закончит временная администрация.

      Временная администрация работает в банке «Открытие» с конца августа. Сообщалось, что его финансовое оздоровление займет 6–8 месяцев. Но председатель ЦБ Эльвира Набиуллина решила заранее объявить, что новым главой «Открытия» станет Михаил Задорнов. Сейчас он руководит банком ВТБ 24.

      Набиуллина также ответила на вопрос, почему у банка «Югра» отозвали лицензию, а «Открытие» решили санировать. Как объяснила глава ЦБ, «Югра» не была системно значимым банком, а «Открытие» таковым является. Кроме того, «Югра» даже в случае докапитализации не стала бы, по словам Набиуллиной, жизнеспособной, а ситуация в «Открытии» отражается на многих российских банках, пенсионных фондах и страховых организациях.

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