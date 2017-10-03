Улетели и не обещали вернуться: как совладельцы «ВИМ-Авиа» довели компанию до краха

Почему антикризисные меры начались только сейчас, хотя о проблемах
«ВИМ-Авиа» было известно давно, и кто дал бежать за границу совладельцам компании — в специальном репортаже «Итогов дня».
Накануне в правительстве рассказали о переговорах с некими инвесторами, которые готовы купить впавшую в финансовое пике авиакомпанию. Хозяин Рашид Мурсекаев объявил цену в один рубль за несколько часов до того, как покинуть страну. Однако оставивший руководство «ВИМ-Авиа» еще 10 лет назад Роман Пахомов уверен, что покупать нечего.
Роман Пахомов, генеральный директор «ВИМ-Авиа» в 2004–2008 гг: «От авиакомпании не останется ничего. То имущество, которое есть у „ВИМ-Авиа“, я боюсь, там не хватит даже и на маленькую толику тех требований, которые будут предъявлены от кредиторов».
По словам пилота Александра Сергеева, который работал на «ВИМ-Авиа» с 2013 года, ради демпинговых цен руководство в последнее время экономило даже на персонале.
Александр Сергеев, пилот авиакомпании «ВИМ-Авиа»: «Мы давно просили о том, чтобы нам подняли зарплату до уровня других авиакомпаний, которые выполняют работу на тех же типах воздушного судна. Но нам говорили, что нет».
Долгами по зарплате уже заинтересовалась генпрокуратура. Но персонал компании уверяет — изнутри уже давно было видно, что «ВИМ-Авиа» скоро пойдет на аварийную посадку. Роман Пахомов, 4 года управлявший «ВИМ-Авиа», даже не удивлен, что нынешние генеральный директор и главный бухгалтер сейчас находятся под домашним арестом.
Роман Пахомов: «Я честно могу сказать, что, скорее всего, там их вина, наверное, только в том, что они доверились Мурсекаеву и продолжали исполнять то, что он им говорит. То есть, на определенном этапе, наверное, надо было сказать „нет“, как в свое время сказал я».
Уголовное дело о хищении денежных средств пассажиров возбудили еще на прошлой неделе.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета: «Почему они не могут решить свои вопросы, но при этом продолжают летать и продавать билеты? Я думаю, что это происходит с некой коррупционной составляющей: контрольные органы просто закрывают глаза при определенных финансовых условиях. С ними решают вопросы, с конкретными контролерами, конкретными надзорными структурами».
Предприниматель Александр Лебедев и сам продавал авиакомпанию за рубль, но уверяет, что проблемы у него были чисто технические. Здесь же Лебедев видит в небе над «ВИМ-Авиа» знаки МММ.
Александр Лебедев: «Компания продает билетов намного больше, собирая деньги и, видимо, кладя их в карман, нежели они могут перевести пассажиров. Ясно, что это пирамида».
Возможно, пирамида росла бы и дальше, но ее разрушили американские самолеты. По словам экспертов, «ВИМ-Авиа» своими рисковыми шагами хотела занять место «Трансаэро», набрав для этого много бортов.
Подробности — в видеоматериале.
Роман Пахомов, генеральный директор «ВИМ-Авиа» в 2004–2008 гг: «От авиакомпании не останется ничего. То имущество, которое есть у „ВИМ-Авиа“, я боюсь, там не хватит даже и на маленькую толику тех требований, которые будут предъявлены от кредиторов».
По словам пилота Александра Сергеева, который работал на «ВИМ-Авиа» с 2013 года, ради демпинговых цен руководство в последнее время экономило даже на персонале.
Александр Сергеев, пилот авиакомпании «ВИМ-Авиа»: «Мы давно просили о том, чтобы нам подняли зарплату до уровня других авиакомпаний, которые выполняют работу на тех же типах воздушного судна. Но нам говорили, что нет».
Долгами по зарплате уже заинтересовалась генпрокуратура. Но персонал компании уверяет — изнутри уже давно было видно, что «ВИМ-Авиа» скоро пойдет на аварийную посадку. Роман Пахомов, 4 года управлявший «ВИМ-Авиа», даже не удивлен, что нынешние генеральный директор и главный бухгалтер сейчас находятся под домашним арестом.
Роман Пахомов: «Я честно могу сказать, что, скорее всего, там их вина, наверное, только в том, что они доверились Мурсекаеву и продолжали исполнять то, что он им говорит. То есть, на определенном этапе, наверное, надо было сказать „нет“, как в свое время сказал я».
Уголовное дело о хищении денежных средств пассажиров возбудили еще на прошлой неделе.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета: «Почему они не могут решить свои вопросы, но при этом продолжают летать и продавать билеты? Я думаю, что это происходит с некой коррупционной составляющей: контрольные органы просто закрывают глаза при определенных финансовых условиях. С ними решают вопросы, с конкретными контролерами, конкретными надзорными структурами».
Предприниматель Александр Лебедев и сам продавал авиакомпанию за рубль, но уверяет, что проблемы у него были чисто технические. Здесь же Лебедев видит в небе над «ВИМ-Авиа» знаки МММ.
Александр Лебедев: «Компания продает билетов намного больше, собирая деньги и, видимо, кладя их в карман, нежели они могут перевести пассажиров. Ясно, что это пирамида».
Возможно, пирамида росла бы и дальше, но ее разрушили американские самолеты. По словам экспертов, «ВИМ-Авиа» своими рисковыми шагами хотела занять место «Трансаэро», набрав для этого много бортов.
Подробности — в видеоматериале.
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