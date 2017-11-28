Сумку со взяткой Улюкаеву от Сечина взвесили в суде

2 миллиона долларов, которые Улюкаев получил от главы «Роснефти» Сечина, весят около 22 килограммов.
В Замоскворецком суде Москвы в пятницу в рамках следственного эксперимента взвесили сумку с 2 миллионами долларов, которые экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Павел Якубов, инженер Ростеста по метрологии: «Масса данной сумки, исходя из показания весов, составляет 21 килограмм 950 грамм»
Следственный эксперимент был проведен по просьбе обвинения, чтобы решить вопрос, мог ли Улюкаев решить, что в сумке находятся не деньги, передает РИА Новости. По словам самого Улюкаева, экс-министр думал, что в сумке вино. Улюкаев заявил, что не помнит, как выглядела сумка, и добавил, что не стал открывать ее, а сразу отнес в машину.
Алексей Улюкаев: «Я не могу сказать, прошло много времени, тогда было темное время суток, я получил что-то темное, весомое. Получив сумку, похожую на эту, я думал, в ней вино».
Ранее Улюкаев заявил, что Сечин не раз дарил ему крупные подарки. По словам экс-министра, передача сумки с деньгами была «заранее спланированной провокацией», однако эксперты не обнаружили в действиях Сечина провокации.
Сам Сечин пропустил уже несколько заседаний суда. Ему не раз направляли повестки по просьбе защиты Улюкаева, но он объяснял свое отсутствие плотным рабочим графиком. Во вторник суд отказал адвокату экс-министра направить Сечину пятую повестку. Письменные показания главы «Роснефти» зачитаны не были.
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
Павел Якубов, инженер Ростеста по метрологии: «Масса данной сумки, исходя из показания весов, составляет 21 килограмм 950 грамм»
Следственный эксперимент был проведен по просьбе обвинения, чтобы решить вопрос, мог ли Улюкаев решить, что в сумке находятся не деньги, передает РИА Новости. По словам самого Улюкаева, экс-министр думал, что в сумке вино. Улюкаев заявил, что не помнит, как выглядела сумка, и добавил, что не стал открывать ее, а сразу отнес в машину.
Алексей Улюкаев: «Я не могу сказать, прошло много времени, тогда было темное время суток, я получил что-то темное, весомое. Получив сумку, похожую на эту, я думал, в ней вино».
Ранее Улюкаев заявил, что Сечин не раз дарил ему крупные подарки. По словам экс-министра, передача сумки с деньгами была «заранее спланированной провокацией», однако эксперты не обнаружили в действиях Сечина провокации.
Сам Сечин пропустил уже несколько заседаний суда. Ему не раз направляли повестки по просьбе защиты Улюкаева, но он объяснял свое отсутствие плотным рабочим графиком. Во вторник суд отказал адвокату экс-министра направить Сечину пятую повестку. Письменные показания главы «Роснефти» зачитаны не были.
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
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