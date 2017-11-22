Сечина в четвертый раз вызвали на заседание суда по делу Улюкаева

Суд в Москве в четвертый раз вызвал главу «Роснефти» для дачи свидетельских показаний по делу Алексея Улюкаева.
Замоскворецкий районный суд в Москве в четвертый раз вызвал на заседание по делу Улюкаева главу «Роснефти» Игоря Сечина. Заседание было отложено на 27 ноября, передает ТАСС.
Лариса Семенова, судья: «Вызвать и отправить повестку Сечину».
О повторном вызове Сечина в суд ходатайствовала защита экс-главы Минэкономразвития. Адвокат настаивает на явке свидетеля в суд: по его словам, показания Улюкаева не могут быть оглашены в его отсутствие. Сам Улюкаев на текущей стадии процесса также отказался давать показания.
Прокурор Борис Непорожный уточнил, что никаких дополнительных мер для явки Сечина до сих пор не принималось, прокуратура лишь просила суд отправлять главе «Роснефти» повестки.
Напомним, Игорь Сечин 13 и 15 ноября не явился на заседания суда по делу экс-министра экономического развития. Заседание 22 ноября — третье, на которое был вызван глава «Роснефти». В компании заявили, что Сечин повестки не получал. Сам же Сечин сообщил, что поучаствует в процессе, когда удастся «согласовать необходимые графики».
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
Лариса Семенова, судья: «Вызвать и отправить повестку Сечину».
О повторном вызове Сечина в суд ходатайствовала защита экс-главы Минэкономразвития. Адвокат настаивает на явке свидетеля в суд: по его словам, показания Улюкаева не могут быть оглашены в его отсутствие. Сам Улюкаев на текущей стадии процесса также отказался давать показания.
Прокурор Борис Непорожный уточнил, что никаких дополнительных мер для явки Сечина до сих пор не принималось, прокуратура лишь просила суд отправлять главе «Роснефти» повестки.
Напомним, Игорь Сечин 13 и 15 ноября не явился на заседания суда по делу экс-министра экономического развития. Заседание 22 ноября — третье, на которое был вызван глава «Роснефти». В компании заявили, что Сечин повестки не получал. Сам же Сечин сообщил, что поучаствует в процессе, когда удастся «согласовать необходимые графики».
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
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