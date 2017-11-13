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    Сечин не пришел на заседание суда по делу Улюкаева

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Сечин не пришел на заседание суда по делу Улюкаева

    Сечин не пришел на заседание суда по делу Улюкаева

    Сечин не пришел на заседание суда по делу Улюкаева
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Глава «Роснефти» Игорь Сечин не пришел в суд для дачи показаний по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в коррупции.

    О том, что Сечин не явился на заседание, объявила судья Лариса Семёнова. Она пояснила, что повестки в адрес главы нефтяной компании, который должен был выступить в качестве ключевого свидетеля обвинения, направлялись телеграммой, по факсу и с приставом.

    Лариса Семёнова, судья: «По какой причине повестки получены не были, суду неизвестно».

    Также сообщается, что защита Улюкаева собиралась направить Сечину повестку самостоятельно. Однако в «Роснефти» у них отказались принять документ, сообщает «Интерфакс».

    смотретьНазвана дата заседания суда по делу Улюкаева с участием Сечина
    Названа дата заседания суда по делу Улюкаева с участием Сечина
    Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Экс-министру предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», вины он не признал, однако заявил о готовности сотрудничать со следствием.

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