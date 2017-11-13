Сечин не пришел на заседание суда по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не пришел в суд для дачи показаний по делу
экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в коррупции.
О том, что Сечин не явился на заседание, объявила судья Лариса Семёнова. Она пояснила, что повестки в адрес главы нефтяной компании, который должен был выступить в качестве ключевого свидетеля обвинения, направлялись телеграммой, по факсу и с приставом.
Лариса Семёнова, судья: «По какой причине повестки получены не были, суду неизвестно».
Также сообщается, что защита Улюкаева собиралась направить Сечину повестку самостоятельно. Однако в «Роснефти» у них отказались принять документ, сообщает «Интерфакс».
Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Экс-министру предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», вины он не признал, однако заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Лариса Семёнова, судья: «По какой причине повестки получены не были, суду неизвестно».
Также сообщается, что защита Улюкаева собиралась направить Сечину повестку самостоятельно. Однако в «Роснефти» у них отказались принять документ, сообщает «Интерфакс».
Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Экс-министру предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», вины он не признал, однако заявил о готовности сотрудничать со следствием.
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