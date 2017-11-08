Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева

Гособвинение попросило суд вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина в качестве свидетеля по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
Лариса Семёнова, судья Замоскворецкого суда Москвы: «Ходатайство гособвинителей удовлетворить, оформить судебную повестку для вызова указанного свидетеля в суд».
Как ожидается, повестку Сечину направят в ближайшее время, передает «Интерфакс».
Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином. Сам экс-министр утверждает, что его заставили взять деньги.
Как ожидается, повестку Сечину направят в ближайшее время, передает «Интерфакс».
Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином. Сам экс-министр утверждает, что его заставили взять деньги.
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