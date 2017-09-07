Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, приносящих колбайцев»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев прокомментировал высказывания Игоря Сечина о его уголовном деле.
В связи со словами главы «Роснефти» Улюкаев вспомнил цитату из «Энеиды» Вергилия, немного ее изменив.
Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития: «Бойтесь данайцев, дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев».
При этом Улюкаев подчеркнул, что ограничен в комментариях высказываний Сечина.
Также журналисты обратили внимание на то, что экс-министр сильно похудел. В ответ на вопрос о причинах этого Улюкаев процитировал Сергея Михалкова «у меня стальные нервы или вовсе нервов нет», передает «Интерфакс».
Напомним, накануне глава «Роснефти», комментируя дело Улюкаева, заявил, что тот совершил преступление, подчеркнув, что экс-министр сам потребовал взятку и лично ее забрал. По мнению Сечина, в сложившейся ситуации «не о чем говорить».
А ранее в зале суда была оглашена расшифровка записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра. Из нее становится ясно, что Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и выражал готовность «выполнить неисполненные поручения». При этом напрямую о взятке разговора не было — сумку с деньгами называли «корзинкой» или «корзинкой с колбасой».
Позднее СМИ сообщили, что корзинка с колбасой «От Иваныча» — это традиционный подарок от президента «Роснефти» друзьям и партнерам. Однако в самой компании объяснили, что сообщения о «корзинке с колбасой» не имеют отношения к содержанию дела Улюкаева.
Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития: «Бойтесь данайцев, дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев».
При этом Улюкаев подчеркнул, что ограничен в комментариях высказываний Сечина.
Также журналисты обратили внимание на то, что экс-министр сильно похудел. В ответ на вопрос о причинах этого Улюкаев процитировал Сергея Михалкова «у меня стальные нервы или вовсе нервов нет», передает «Интерфакс».
Напомним, накануне глава «Роснефти», комментируя дело Улюкаева, заявил, что тот совершил преступление, подчеркнув, что экс-министр сам потребовал взятку и лично ее забрал. По мнению Сечина, в сложившейся ситуации «не о чем говорить».
А ранее в зале суда была оглашена расшифровка записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра. Из нее становится ясно, что Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и выражал готовность «выполнить неисполненные поручения». При этом напрямую о взятке разговора не было — сумку с деньгами называли «корзинкой» или «корзинкой с колбасой».
Позднее СМИ сообщили, что корзинка с колбасой «От Иваныча» — это традиционный подарок от президента «Роснефти» друзьям и партнерам. Однако в самой компании объяснили, что сообщения о «корзинке с колбасой» не имеют отношения к содержанию дела Улюкаева.
Комментарии