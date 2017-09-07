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  • 07.09, 11:20

    Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, приносящих колбайцев»

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    Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, приносящих колбайцев»

    Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, приносящих колбайцев»

    Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, приносящих колбайцев»
  • Фото: ТАСС

    • Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев прокомментировал высказывания Игоря Сечина о его уголовном деле.

    В связи со словами главы «Роснефти» Улюкаев вспомнил цитату из «Энеиды» Вергилия, немного ее изменив.

    Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития: «Бойтесь данайцев, дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев».

    При этом Улюкаев подчеркнул, что ограничен в комментариях высказываний Сечина.

    Также журналисты обратили внимание на то, что экс-министр сильно похудел. В ответ на вопрос о причинах этого Улюкаев процитировал Сергея Михалкова «у меня стальные нервы или вовсе нервов нет», передает «Интерфакс».

    смотретьОбвиняемый в получении взятки Улюкаев предстал перед судом
    Обвиняемый в получении взятки Улюкаев предстал перед судом
    Напомним, накануне глава «Роснефти», комментируя дело Улюкаева, заявил, что тот совершил преступление, подчеркнув, что экс-министр сам потребовал взятку и лично ее забрал. По мнению Сечина, в сложившейся ситуации «не о чем говорить».

    А ранее в зале суда была оглашена расшифровка записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра. Из нее становится ясно, что Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и выражал готовность «выполнить неисполненные поручения». При этом напрямую о взятке разговора не было — сумку с деньгами называли «корзинкой» или «корзинкой с колбасой».

    смотреть«Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    Позднее СМИ сообщили, что корзинка с колбасой «От Иваныча» — это традиционный подарок от президента «Роснефти» друзьям и партнерам. Однако в самой компании объяснили, что сообщения о «корзинке с колбасой» не имеют отношения к содержанию дела Улюкаева.

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