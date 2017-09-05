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  • 05.09, 15:25

    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке

    1 комментарий
    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке

    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке

    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке

    На заседании Замоскворецкого суда Москвы раскрыли подробности переговоров экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

    Как следует из записи телефонного разговора, оглашенной сегодня в зале суда, Сечин лично пригласил Улюкаева, чтобы «посмотреть на компанию». При этом глава «Роснефти» подчеркивал, что у него есть «неисполненные поручения».

    Также на заседании прокурор зачитал расшифровку аудиозаписи, которая была сделана непосредственно в момент получения взятки. Из нее следует, что Сечин извиняется перед Улюкаевым за то, что «затянули исполнение поручения», объясняя, что все это время «были в командировке» и «собрали объем».

    После этого глава «Роснефти» передает экс-министру ключ от сумки с 2 млн долларов и дает указание отнести «корзинку» в отдельную комнату. Как отмечает «Интерфакс», в распечатке аудиозаписи Улюкаев с Сечиным не говорит о деньгах напрямую, а сумку с деньгами называет «корзинкой» или «корзинкой с колбасой».

    смотретьОбвиняемый в получении взятки Улюкаев предстал перед судом
    Обвиняемый в получении взятки Улюкаев предстал перед судом
    Также из аудиозаписи становится ясно, что Сечин и Улюкаев вели себя по-дружески, обращались друг к другу на ты и по именам. Кроме того, Сечин, который встретил прибывшего в офис «Роснефти» Улюкаева на улице, советовал ему одеваться теплее, а на прощание пожелал удачи, передает ТАСС.

    Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. Как заявил прокурор, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео, а сумка с деньгами была обнаружена в багажнике автомобиля бывшего главы Минэкономразвития.

    Теперь Алексею Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Суд объявил перерыв в процессе до 7 сентября.

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