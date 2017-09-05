Прокурор: получение взятки Улюкаевым было снято на видео

Согласно материалам дела Алексея Улюкаева,
экс-министр получил взятку лично от главы «Роснефти». Момент передачи денег попал на видео.
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев получил взятку в 2 млн долларов лично от главы «Роснефти» Игоря Сечина, который согласился на оперативный эксперимент. Получение взятки было зафиксировано на видео, кроме того, есть аудиозаписи разговоров Улюкаева и Сечина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление прокурора Борис Непорожного.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего вице-президента «Роснефти» Олега Феоктистова, экс-министр Улюкаев вымогал эти деньги у Сечина, угрожая помешать работе компании. Сам Улюкаев утверждал ранее, что его заставляли взять деньги. Сумка с деньгами была обнаружена в багажнике автомобиля экс-министра, на ней были отпечатки пальцев Улюкаева.
В Замоскворецком суде Москвы во вторник продолжаются слушания по делу Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. На вопросы участников судебного разбирательства отвечают свидетели обвинения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего вице-президента «Роснефти» Олега Феоктистова, экс-министр Улюкаев вымогал эти деньги у Сечина, угрожая помешать работе компании. Сам Улюкаев утверждал ранее, что его заставляли взять деньги. Сумка с деньгами была обнаружена в багажнике автомобиля экс-министра, на ней были отпечатки пальцев Улюкаева.
В Замоскворецком суде Москвы во вторник продолжаются слушания по делу Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. На вопросы участников судебного разбирательства отвечают свидетели обвинения.
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