«Не о чем говорить»: Сечин назвал действия Улюкаева преступлением

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев совершил преступление.
Отвечая на вопрос о том, готов ли он дать показания в зале суда, Сечин заявил, что экс-министр сам потребовал взятку и лично ее забрал.
Игорь Сечин: «Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал. В соответствии с УК это преступление».
По мнению руководителя «Роснефти», в сложившейся ситуации «не о чем говорить», передает РИА Новости.
Отметим, что накануне во время заседания суда по делу Улюкаев была представлена расшифровка записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра. Из нее становят ясно, что Сечин выражал готовность «выполнить неисполненные поручения» и пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“». При этом напрямую о взятке разговора не велось — сумку с деньгами называли «корзинкой» или «корзинкой с колбасой».
Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года при получении взятки в 2 млн долларов. По данным правоохранительных органов, экс-министр получил эти деньги лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Теперь Улюкаеву грозит до 15 лет заключения.
Игорь Сечин: «Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал. В соответствии с УК это преступление».
По мнению руководителя «Роснефти», в сложившейся ситуации «не о чем говорить», передает РИА Новости.
Отметим, что накануне во время заседания суда по делу Улюкаев была представлена расшифровка записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра. Из нее становят ясно, что Сечин выражал готовность «выполнить неисполненные поручения» и пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“». При этом напрямую о взятке разговора не велось — сумку с деньгами называли «корзинкой» или «корзинкой с колбасой».
Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года при получении взятки в 2 млн долларов. По данным правоохранительных органов, экс-министр получил эти деньги лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Теперь Улюкаеву грозит до 15 лет заключения.
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