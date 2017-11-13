В «Роснефти» объяснили, почему Сечин не получил повестку в суд

Сегодня на процессе по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева главным событием дня стало то, что так и не состоялось: для дачи показаний в суде ждали ключевого свидетеля — главу «Роснефти» Игоря Сечина. Суд собирался подробно расспросить его о событиях, произошедших ровно год назад — 14 ноября
2016-го, когда Улюкаева задержали с сумкой, в которой лежало два миллиона долларов. По словам судьи, повестка Сечину направлялась самыми разными способами, но адресат ее так и не получил.
Все-таки не каждый день руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний страны дает показания по делу, возбужденному в отношении министра российского правительства. Все это могло сделать сегодняшнее заседание суда информационной бомбой. Но вскоре стало понятно: запал прогорит, а информационного взрыва не случится. Судья Лариса Семёнова рассказала, что повестка в суд до Игоря Сечина не дошла.
Это при том, что повестку эту отправили тремя способами. В «Почте России» уже заявили, что к ним претензий быть не может. В данном случае почтовая служба, по словам пресс-службы ведомства, сработала как часы.
Судья рассказала, что по месту работы Игоря Сечина повестку отвезли судебные приставы, но в офисе принять ее отказались. В «Роснефти» на этот счет дали сегодня свой комментарий.
Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти»: «Сечин повестки не получал. И, скорее всего, не имел никакой возможности ее получить, поскольку находился в командировках. Я не знаю кто, кому и как пытался вручить эту повестку. И, по-моему, суд тоже этого не знает».
Алексей Улюкаев и сам немного опоздал к началу процесса, но настроение у экс-министра было приподнятым.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Это при том, что повестку эту отправили тремя способами. В «Почте России» уже заявили, что к ним претензий быть не может. В данном случае почтовая служба, по словам пресс-службы ведомства, сработала как часы.
Судья рассказала, что по месту работы Игоря Сечина повестку отвезли судебные приставы, но в офисе принять ее отказались. В «Роснефти» на этот счет дали сегодня свой комментарий.
Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти»: «Сечин повестки не получал. И, скорее всего, не имел никакой возможности ее получить, поскольку находился в командировках. Я не знаю кто, кому и как пытался вручить эту повестку. И, по-моему, суд тоже этого не знает».
Алексей Улюкаев и сам немного опоздал к началу процесса, но настроение у экс-министра было приподнятым.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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