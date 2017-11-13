Паутина-11
ТВ-Эфир
Паутина-11
    В «Роснефти» объяснили, почему Сечин не получил повестку в суд. коррупция, расследование, Роснефть, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ «Роснефти» объяснили, почему Сечин не получил повестку в суд

    В «Роснефти» объяснили, почему Сечин не получил повестку в суд

    2 комментария
    В «Роснефти» объяснили, почему Сечин не получил повестку в суд

    В «Роснефти» объяснили, почему Сечин не получил повестку в суд

    В «Роснефти» объяснили, почему Сечин не получил повестку в суд

      Сегодня на процессе по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева главным событием дня стало то, что так и не состоялось: для дачи показаний в суде ждали ключевого свидетеля — главу «Роснефти» Игоря Сечина. Суд собирался подробно расспросить его о событиях, произошедших ровно год назад — 14 ноября 2016-го, когда Улюкаева задержали с сумкой, в которой лежало два миллиона долларов. По словам судьи, повестка Сечину направлялась самыми разными способами, но адресат ее так и не получил.

      Все-таки не каждый день руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний страны дает показания по делу, возбужденному в отношении министра российского правительства. Все это могло сделать сегодняшнее заседание суда информационной бомбой. Но вскоре стало понятно: запал прогорит, а информационного взрыва не случится. Судья Лариса Семёнова рассказала, что повестка в суд до Игоря Сечина не дошла.

      Это при том, что повестку эту отправили тремя способами. В «Почте России» уже заявили, что к ним претензий быть не может. В данном случае почтовая служба, по словам пресс-службы ведомства, сработала как часы.

      Судья рассказала, что по месту работы Игоря Сечина повестку отвезли судебные приставы, но в офисе принять ее отказались. В «Роснефти» на этот счет дали сегодня свой комментарий.

      Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти»: «Сечин повестки не получал. И, скорее всего, не имел никакой возможности ее получить, поскольку находился в командировках. Я не знаю кто, кому и как пытался вручить эту повестку. И, по-моему, суд тоже этого не знает».

      Алексей Улюкаев и сам немного опоздал к началу процесса, но настроение у экс-министра было приподнятым.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.

      Новости по теме

      Дело Улюкаева

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru