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    Улюкаев рассказал об «объемных» подарках от Сечина

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    Улюкаев рассказал об «объемных» подарках от Сечина

    Улюкаев рассказал об «объемных» подарках от Сечина

    Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в ходе судебного заседания заявил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно делал ему подарки.

    Алексей Улюкаев: «Два или три раза он сам приезжал ко мне с объемистой сумкой. Это были объемные подарки — он дарил то фамильные часы, то макет буровой вышки. Это было нормой делового этикета».

    Именно поэтому у Улюкаева, по его собственному признанию, не вызвала подозрений увесистая сумка, переданная Сечиным в ходе их последней встречи. Бывший министр полагал, что в ней находится ранее обещанное вино, сообщает «Интерфакс».

    Также Улюкаев рассказал, что после задержания ему разрешили сделать один звонок. Он позвонил жене и попросил найти адвоката. При этом первые сутки, по словам Улюкаева, сотрудники ФСБ проводили следственные действия по принуждению и без представителя защиты. Передачу Сечиным сумки с деньгами он назвал «заранее спланированной провокацией».

    смотретьСечин не пришел на заседание суда по делу Улюкаева
    Сечин не пришел на заседание суда по делу Улюкаева
    Сам Сечин на сегодняшнее заседание снова не явился, сославшись на занятость в командировке в Италии.

    Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.

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