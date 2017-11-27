Улюкаев рассказал об «объемных» подарках от Сечина

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в ходе судебного заседания заявил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно делал ему подарки.
Алексей Улюкаев: «Два или три раза он сам приезжал ко мне с объемистой сумкой. Это были объемные подарки — он дарил то фамильные часы, то макет буровой вышки. Это было нормой делового этикета».
Именно поэтому у Улюкаева, по его собственному признанию, не вызвала подозрений увесистая сумка, переданная Сечиным в ходе их последней встречи. Бывший министр полагал, что в ней находится ранее обещанное вино, сообщает «Интерфакс».
Также Улюкаев рассказал, что после задержания ему разрешили сделать один звонок. Он позвонил жене и попросил найти адвоката. При этом первые сутки, по словам Улюкаева, сотрудники ФСБ проводили следственные действия по принуждению и без представителя защиты. Передачу Сечиным сумки с деньгами он назвал «заранее спланированной провокацией».
Сам Сечин на сегодняшнее заседание снова не явился, сославшись на занятость в командировке в Италии.
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
Именно поэтому у Улюкаева, по его собственному признанию, не вызвала подозрений увесистая сумка, переданная Сечиным в ходе их последней встречи. Бывший министр полагал, что в ней находится ранее обещанное вино, сообщает «Интерфакс».
Также Улюкаев рассказал, что после задержания ему разрешили сделать один звонок. Он позвонил жене и попросил найти адвоката. При этом первые сутки, по словам Улюкаева, сотрудники ФСБ проводили следственные действия по принуждению и без представителя защиты. Передачу Сечиным сумки с деньгами он назвал «заранее спланированной провокацией».
Сам Сечин на сегодняшнее заседание снова не явился, сославшись на занятость в командировке в Италии.
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
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