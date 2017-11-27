Сечин не прилетел из Италии на заседание суда по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в понедельник снова не явился на допрос по делу Алексея Улюкаева.
Как пояснил в своем письме адвокат главы «Роснефти», 27 ноября Сечин находится в служебной командировке в Италии и не может явиться в суд.
Представитель защиты напомнил, что ранее Сечин «дал исчерпывающие показания, подтверждает их и не может ничего добавить», передает РИА Новости.
Это неявка Сечина на суд по делу экс-министра стала четвертой по счету.
Между тем суд решил продолжить слушания по делу Улюкаева, отклонив ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру.
Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
Представитель защиты напомнил, что ранее Сечин «дал исчерпывающие показания, подтверждает их и не может ничего добавить», передает РИА Новости.
Это неявка Сечина на суд по делу экс-министра стала четвертой по счету.
Между тем суд решил продолжить слушания по делу Улюкаева, отклонив ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру.
Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
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