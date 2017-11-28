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    Эксперты не увидели провокации в действиях Сечина при даче взятки Улюкаеву

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    Эксперты не увидели провокации в действиях Сечина при даче взятки Улюкаеву

    Эксперты не увидели провокации в действиях Сечина при даче взятки Улюкаеву

    Психолингвисты проанализировали запись встречи Сечина с Улюкаевым и не нашли признаков провокации в действиях главы «Роснефти» при даче взятки бывшему министру.

    Об этом эксперт заявил на допросе в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается дело Улюкаева, сообщает ТАСС.

    Эксперт: «Мы не обнаружили признаков провокативного действия Сечина в аудио- и видеоряде его встречи с Улюкаевым».

    По словам эксперта, он участвовал в экспертизе в качестве психолога. Вместе с ним работал лингвист. Специалисты проанализировали записи встречи Сечина с Улюкаевым в офисе «Роснефти» и ответили на поставленные следствием вопросы.

    Ранее в показаниях суду Улюкаев заявил, что не вымогал деньги у Сечина и стал жертвой заранее спланированной провокации. Экс-министр рассказал, что глава «Роснефти» неоднократно делал ему «объемные» подарки, поэтому увесистая сумка, переданная Сечиным в ходе их последней встречи, не вызвала у него подозрений.

    смотретьНазвана дата заседания суда по делу Улюкаева с участием Сечина
    Названа дата заседания суда по делу Улюкаева с участием Сечина
    Сам Сечин пропустил уже несколько заседаний суда. Свое отсутствие на заседаниях глава «Роснефти» объяснил занятостью и сложным рабочим графиком.

    Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.

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