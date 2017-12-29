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    Bloomberg назвал мозамбикский метикал самой доходной валютой года

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    • Фото: Banco de Moçambique / facebook.com
    Bloomberg назвал мозамбикский метикал самой доходной валютой года

    Bloomberg назвал мозамбикский метикал самой доходной валютой года

    Bloomberg назвал мозамбикский метикал самой доходной валютой года
  • Фото: Banco de Moçambique / facebook.com

    • Агентство Bloomberg составило рейтинг самых прибыльных и невыгодных активов для инвестиций в уходящем году.

    Мозамбикский метикал стал самой доходной мировой валютой в 2017 году. Таковы результаты исследования, проведенного агентством Bloomberg. Курс метикала по отношению к доллару вырос в уходящем году на 21%. В тройку лидеров попали также чешская крона и польский злотый — их рост по отношению к доллару составил 18%.

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    Аналитики Bloomberg включили в рейтинг только традиционные валюты, однако отметили, что самыми привлекательными в 2017 году были вложения в криптовалюту: биткоин за год подорожал на 1500%, а Ethereum и Litecoin — на 6000%. При этом агентство отмечает, что многие эксперты по-прежнему считают криптовалюту «пузырем», а инвестиции в нее — слишком рискованными.

    Самой невыгодной для инвестиций валютой аналитики агентства назвали узбекский сум: за год он подешевел относительно доллара на 60%.

    Среди ценных бумаг эксперты признали самыми доходными гособлигации Греции: за год они подорожали на 63%. Больше всего потеряли держатели гособлигаций Венесуэлы — 55%.

    Самым прибыльным сырьевым активом стал палладий (рост на 54%), а природный газ, сахар и кофе оказались в этом году самыми неудачными вложениями в сырье. Среди фондовых индексов наибольший рост показал украинский UX (80%), а самое заметное падение — индексы Пакистана (22%) и Катара (16,5%).

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