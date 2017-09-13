Звонки о минировании поступили на вокзалы и в торговые центры Москвы

В Москве после сообщений о подозрительных предметах эвакуируют три вокзала, четыре торговых центра и медицинский университет.
Сразу по нескольким адресам Москвы поступили анонимные звонки о заложенном взрывном устройстве. Сообщения поступили на Казанский, Киевский и Ленинградский вокзалы, а также в МПМУ имени Сеченова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Также идет эвакуация посетителей четырех торговых центров: «Метрополиса», «Города», «Афимолла» и «Щелково», пользователи соцсетей публикуют фотографии эвакуации.
Звонки о минировании различных учреждений по всей России стали поступать 10 сентября. В среду торговые центры, школы, вокзалы и административные здания эвакуировали в Чите, Улан-Удэ, Иркутстке, Томске, Кемерове, Петропавловске-Камчатском и Саратове. По данным на вторник, в 22 городах были эвакуированы в общей сложности 45 тысяч человек. Среди этих городов Владивосток, Красноярск, Омск, Челябинск, Норильск, Архангельск. Злоумышленники звонят в школы и вузы, на вокзалы, в торговые центры и администрации городов и сообщают о подозрительном предмете. Те, кто принимал звонки, сообщают, что в трубку говорил механический мужской голос.
В полиции установили, что звонки в регионы поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины.
До сих пор все звонки о минировании оказывались ложными.
Фото: voica / vk.com
Звонки о минировании различных учреждений по всей России стали поступать 10 сентября. В среду торговые центры, школы, вокзалы и административные здания эвакуировали в Чите, Улан-Удэ, Иркутстке, Томске, Кемерове, Петропавловске-Камчатском и Саратове. По данным на вторник, в 22 городах были эвакуированы в общей сложности 45 тысяч человек. Среди этих городов Владивосток, Красноярск, Омск, Челябинск, Норильск, Архангельск. Злоумышленники звонят в школы и вузы, на вокзалы, в торговые центры и администрации городов и сообщают о подозрительном предмете. Те, кто принимал звонки, сообщают, что в трубку говорил механический мужской голос.
В полиции установили, что звонки в регионы поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины.
До сих пор все звонки о минировании оказывались ложными.
Фото: voica / vk.com
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