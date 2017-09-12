Телефонные атаки: в полиции рассказали о методах «минирующего» города анонима

Жители крупных российских городов недоумевают, почему полиция вторые сутки не может определить, кто «минирует» здания по всей стране.
Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, телефонные террористы, второй день орудующие по всей России, сообщают лишь о подозрительном предмете, который якобы видели в торговом центре или, например, школе. Оперативные службы обязаны проверить, не угрожает ли предмет жизни. Однако установить звонящего в этом случае сложно.
Источник: «Сложность в том, что человек не говорит о минировании. Он лишь заявляет администрации здания о найденном подозрительном предмете. А уже руководство самих торговых центров сообщает об этом нам. То есть он не звонит напрямую в полицию, поэтому телефонного хулигана и не могут установить».
Те, кто принимал звонки от анонима, сообщают, что слышали в трубке «мужской механический голос». Предположительно, телефонные «атаки» может совершать робот.
Первые сообщения об экстренной эвакуации посетителей сразу шести торговых центров поступили накануне из Челябинска. Местные СМИ писали, что администраторам ТЦ позвонили в одно и то же время. После этого сообщения о «минировании» стали приходить из других крупных российских городов.
К этому моменту известно о более 50 звонках анонима в разные учреждения Омска, 42 звонка насчитали в Ставрополье. В Брянске эвакуированы 10 торговых центров. В Перми — девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрацию города и городскую думу. Примерно такой же «набор» в Красноярске, Владивостоке, Магадане, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Новосибирске, Рязани, Южно-Сахалинске. Анонимы звонят в гостиницы, кафе, рестораны, кинотеатры, клубы, администрации рынков, в университеты, общежития.
Источник: «Сложность в том, что человек не говорит о минировании. Он лишь заявляет администрации здания о найденном подозрительном предмете. А уже руководство самих торговых центров сообщает об этом нам. То есть он не звонит напрямую в полицию, поэтому телефонного хулигана и не могут установить».
Те, кто принимал звонки от анонима, сообщают, что слышали в трубке «мужской механический голос». Предположительно, телефонные «атаки» может совершать робот.
Первые сообщения об экстренной эвакуации посетителей сразу шести торговых центров поступили накануне из Челябинска. Местные СМИ писали, что администраторам ТЦ позвонили в одно и то же время. После этого сообщения о «минировании» стали приходить из других крупных российских городов.
К этому моменту известно о более 50 звонках анонима в разные учреждения Омска, 42 звонка насчитали в Ставрополье. В Брянске эвакуированы 10 торговых центров. В Перми — девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрацию города и городскую думу. Примерно такой же «набор» в Красноярске, Владивостоке, Магадане, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Новосибирске, Рязани, Южно-Сахалинске. Анонимы звонят в гостиницы, кафе, рестораны, кинотеатры, клубы, администрации рынков, в университеты, общежития.
Комментарии