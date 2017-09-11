В Челябинске эвакуировали 6 торговых центров

Сообщения о подозрительных предметах поступили в 6 торговых центров Челябинска, а также в несколько торговых центров Омска и Уфы.
В полиции Челябинска проверяют информацию о подозрительных предметах в нескольких торгово-развлекательных центрах города. Из-за поступивших звонков из девяти объектов Челябинска и Копейска уже эвакуировали посетителей. По данным местных СМИ, в Челябинске эвакуированы шесть торговых центров, в Копейске — один. Сообщается также об эвакуации из гостиниц и ресторанов.
В настоящее время на объектах идут проверки, полиция совместно с сотрудниками Росгвардии устанавливает также личности звонивших, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, подобные сообщения были зафиксированы в понедельник вечером в других городах, в частности, в Омске и Уфе. По словам источника, у полиции есть основания предполагать, что «все это организовано из-за рубежа».
В настоящее время на объектах идут проверки, полиция совместно с сотрудниками Росгвардии устанавливает также личности звонивших, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, подобные сообщения были зафиксированы в понедельник вечером в других городах, в частности, в Омске и Уфе. По словам источника, у полиции есть основания предполагать, что «все это организовано из-за рубежа».
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