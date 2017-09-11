Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 22:56

    В Челябинске эвакуировали 6 торговых центров

    комментировать
    • ЧМЗ / vk.com
    В Челябинске эвакуировали 6 торговых центров

    В Челябинске эвакуировали 6 торговых центров

    В Челябинске эвакуировали 6 торговых центров
  • ЧМЗ / vk.com

    • Сообщения о подозрительных предметах поступили в 6 торговых центров Челябинска, а также в несколько торговых центров Омска и Уфы.

    В полиции Челябинска проверяют информацию о подозрительных предметах в нескольких торгово-развлекательных центрах города. Из-за поступивших звонков из девяти объектов Челябинска и Копейска уже эвакуировали посетителей. По данным местных СМИ, в Челябинске эвакуированы шесть торговых центров, в Копейске — один. Сообщается также об эвакуации из гостиниц и ресторанов.

    В настоящее время на объектах идут проверки, полиция совместно с сотрудниками Росгвардии устанавливает также личности звонивших, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, подобные сообщения были зафиксированы в понедельник вечером в других городах, в частности, в Омске и Уфе. По словам источника, у полиции есть основания предполагать, что «все это организовано из-за рубежа».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru