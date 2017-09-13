Звонки о минировании затронули 45 тысяч человек в 22 городах России

Анонимные звонки о минировании уже затронули 22 города России. В среду мэрии, школы и вокзалы эвакуировали еще в пяти городах Сибири.
Школы, вокзалы, а также здания городских и региональных администраций были эвакуированы в среду в пяти городах Сибири. Звонки о минировании поступили в мэрии Томска, Улан-Удэ, Кемерова и Читы. Эвакуировано также здание администрации Забайкальского края. В Иркутске телефонные террористы позвонили в здание городского суда.
В Чите также проводилась эвакуация из нескольких торговых центров, а также зданий вокзала и вокзала и аэропорта. В Иркутске звонки о заложенных бомбах поступали главным образом в школы, в Томске пришлось эвакуировать техникум и три торговых центра, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что эвакуация из этих объектов прошла быстро и оперативно. Все сообщения о минировании оказались ложными.
Звонки о минировании различных учреждений по всей России стали поступать 10 сентября. По данным только на вторник, в 22 городах были эвакуированы в общей сложности 45 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Среди этих городов Владивосток, Красноярск, Омск, Челябинск, Норильск, Архангельск. В среду ложные сообщения поступили в Петропавловск-Камчатский и Саратов. Злоумышленники звонят в школы и вузы, на вокзалы, в торговые центры и администрации городов и сообщают о подозрительном предмете. Те, кто принимал звонки, сообщают, что в трубку говорил механический мужской голос.
В полиции установили, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины.
В Чите также проводилась эвакуация из нескольких торговых центров, а также зданий вокзала и вокзала и аэропорта. В Иркутске звонки о заложенных бомбах поступали главным образом в школы, в Томске пришлось эвакуировать техникум и три торговых центра, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что эвакуация из этих объектов прошла быстро и оперативно. Все сообщения о минировании оказались ложными.
Звонки о минировании различных учреждений по всей России стали поступать 10 сентября. По данным только на вторник, в 22 городах были эвакуированы в общей сложности 45 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Среди этих городов Владивосток, Красноярск, Омск, Челябинск, Норильск, Архангельск. В среду ложные сообщения поступили в Петропавловск-Камчатский и Саратов. Злоумышленники звонят в школы и вузы, на вокзалы, в торговые центры и администрации городов и сообщают о подозрительном предмете. Те, кто принимал звонки, сообщают, что в трубку говорил механический мужской голос.
В полиции установили, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины.
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