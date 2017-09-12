Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 11:05

    Во Владивостоке эвакуировали ТЦ, где показали фильм «Матильда»

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    Во Владивостоке эвакуировали ТЦ, где показали фильм «Матильда»

    Во Владивостоке эвакуировали ТЦ, где показали фильм «Матильда»

    Во Владивостоке эвакуировали ТЦ, где показали фильм «Матильда»
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Неизвестный сообщил о «минировании» нескольких торговых центров во Владивостоке.

    Полицейский во Владивостоке получили несколько сообщений о «минировании» ряда торговых центров в городе. Среди них — ТЦ «Черемушки», где накануне прошел предпремьерный показ фильма «Матильда».

    Все находившиеся в зданиях люди были эвакуированы. На объекты приехали экстренные службы.

    МВД РФ: «В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего».

    Ранее анонимные звонки о минировании торговых центров получили в Южно-Сахалинске, там также прошла эвакуация посетителей. Поступали звонки от неизвестных в Магадане, там эвакуация произошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка. Сообщения о подозрительных предметах поступили сразу в шесть торговых центров Челябинска, а также в несколько торговых центров Омска и Уфы.

    Новости по теме

    Скандал вокруг «Матильды»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru