Во Владивостоке эвакуировали ТЦ, где показали фильм «Матильда»

Неизвестный сообщил о «минировании» нескольких торговых центров во Владивостоке.
Полицейский во Владивостоке получили несколько сообщений о «минировании» ряда торговых центров в городе. Среди них — ТЦ «Черемушки», где накануне прошел предпремьерный показ фильма «Матильда».
Все находившиеся в зданиях люди были эвакуированы. На объекты приехали экстренные службы.
МВД РФ: «В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего».
Ранее анонимные звонки о минировании торговых центров получили в Южно-Сахалинске, там также прошла эвакуация посетителей. Поступали звонки от неизвестных в Магадане, там эвакуация произошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка. Сообщения о подозрительных предметах поступили сразу в шесть торговых центров Челябинска, а также в несколько торговых центров Омска и Уфы.
Все находившиеся в зданиях люди были эвакуированы. На объекты приехали экстренные службы.
МВД РФ: «В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего».
Ранее анонимные звонки о минировании торговых центров получили в Южно-Сахалинске, там также прошла эвакуация посетителей. Поступали звонки от неизвестных в Магадане, там эвакуация произошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка. Сообщения о подозрительных предметах поступили сразу в шесть торговых центров Челябинска, а также в несколько торговых центров Омска и Уфы.
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