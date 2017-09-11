Первые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями

Сегодня должны были состояться первые показы фильма, который вызвал большой резонанс еще до выхода на экраны. Однако в Москве сеанс неожиданно отменили по техническим причинам. Только во Владивостоке все же увидели премьеру «Матильды».
Для международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», который проходит в эти дни во Владивостоке, приезд Алексея Учителя оказался во всех смыслах событием. Зрителям режиссер показал настоящий эксклюзив — фрагмент нашумевшей, но еще не вышедшей в прокат «Матильды». Свет погас всего на полчаса, после чего переполненный зал взорвался аплодисментами.
На творческой встрече Алексей Учитель вроде и пытался сосредоточиться на рассказе об актерском составе, масштабных декорациях и кропотливой работе костюмеров. Но в итоге имя депутата Госдумы Натальи Поклонской все равно сорвалось с языка. Один за другим режиссер парировал упреки главной противницы выхода «Матильды» на широкий экран.
Алексей Учитель, режиссер: «Утверждение госпожи Поклонской, что это я выдумал историю любви этой, что не было никакой связи между Ксешинской и будущим императором, это чепуха. Потому что есть масса книг, других источников и даже киноматериалов».
Впрочем, создатель картины признался: в кино об отношениях между цесаревичем Николаем Романовым и балериной Матильдой Кшесинской нашлось место не только историческим фактам, но и художественному вымыслу, как и в любом игровом фильме. При этом, уверяет Алексей Учитель, в его «Матильде» акцент сделан вовсе не на любовной мелодраме, а на характере престолонаследника, которому суждено стать последним российским императором.
Алексей Учитель, режиссер: «У нас такое общепринятое мнение, что это был человек только лишь слабый, безвольный, разваливший страну и больше ничего. Вот мне хотелось показать не икону, не статую, а человека живого, который может чувствовать, эмоционально переживать, страдать».
За несколько часов до показа фрагмента «Матильды» прихожане Покровского кафедрального собора молились у иконы с изображением Николая II и его семьи. Прочитать акафист святым царственным мученикам именно в этот день призвал местный владыка Вениамин. Еще в августе он направил письмо организаторам кинофестиваля с просьбой не показывать с его точки зрения кощунственный фильм. Между тем прокатное удостоверение картина получила, программу кинофорума менять не стали, но представители церкви остались при своём мнении.
Татьяна Довбенко, консультант храма Покрова Божьей Матери г. Владивостока: «Что показано в трейлере — конкретный блуд. У нас основная масса населения не знает, что такое блуд. Блуд — это сожительство до брака. Можете себе представить: царь, воспитанный в православии. Для любого православного человека это грех».
Первых зрителей «Матильды» организаторы предупредили о повышенных мерах безопасности. По сравнению с обычными сеансами, они и вправду оказались беспрецедентными. В фойе дежурили полицейские и многочисленные охранники. Киноманы, впрочем, не жаловались и ко всему отнеслись с пониманием.
Предпремьерные показы «Матильды» запланированы еще в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. По словам Алексея Учителя, ему и кинопрокатчику важно проанализировать первую зрительскую реакцию. Однако какими бы ни были отзывы, уверяет режиссер, изменений в картине он не допустит. В версии фильма для широкого проката в конце октября ни одна сцена не пострадает, передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин.
На творческой встрече Алексей Учитель вроде и пытался сосредоточиться на рассказе об актерском составе, масштабных декорациях и кропотливой работе костюмеров. Но в итоге имя депутата Госдумы Натальи Поклонской все равно сорвалось с языка. Один за другим режиссер парировал упреки главной противницы выхода «Матильды» на широкий экран.
Алексей Учитель, режиссер: «Утверждение госпожи Поклонской, что это я выдумал историю любви этой, что не было никакой связи между Ксешинской и будущим императором, это чепуха. Потому что есть масса книг, других источников и даже киноматериалов».
Впрочем, создатель картины признался: в кино об отношениях между цесаревичем Николаем Романовым и балериной Матильдой Кшесинской нашлось место не только историческим фактам, но и художественному вымыслу, как и в любом игровом фильме. При этом, уверяет Алексей Учитель, в его «Матильде» акцент сделан вовсе не на любовной мелодраме, а на характере престолонаследника, которому суждено стать последним российским императором.
Алексей Учитель, режиссер: «У нас такое общепринятое мнение, что это был человек только лишь слабый, безвольный, разваливший страну и больше ничего. Вот мне хотелось показать не икону, не статую, а человека живого, который может чувствовать, эмоционально переживать, страдать».
За несколько часов до показа фрагмента «Матильды» прихожане Покровского кафедрального собора молились у иконы с изображением Николая II и его семьи. Прочитать акафист святым царственным мученикам именно в этот день призвал местный владыка Вениамин. Еще в августе он направил письмо организаторам кинофестиваля с просьбой не показывать с его точки зрения кощунственный фильм. Между тем прокатное удостоверение картина получила, программу кинофорума менять не стали, но представители церкви остались при своём мнении.
Татьяна Довбенко, консультант храма Покрова Божьей Матери г. Владивостока: «Что показано в трейлере — конкретный блуд. У нас основная масса населения не знает, что такое блуд. Блуд — это сожительство до брака. Можете себе представить: царь, воспитанный в православии. Для любого православного человека это грех».
Первых зрителей «Матильды» организаторы предупредили о повышенных мерах безопасности. По сравнению с обычными сеансами, они и вправду оказались беспрецедентными. В фойе дежурили полицейские и многочисленные охранники. Киноманы, впрочем, не жаловались и ко всему отнеслись с пониманием.
Предпремьерные показы «Матильды» запланированы еще в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. По словам Алексея Учителя, ему и кинопрокатчику важно проанализировать первую зрительскую реакцию. Однако какими бы ни были отзывы, уверяет режиссер, изменений в картине он не допустит. В версии фильма для широкого проката в конце октября ни одна сцена не пострадает, передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин.
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