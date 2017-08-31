Интервью с Учителем: режиссер отмечает 66-летие в день рождения Матильды Кшесинской

День Учителя бывает и летом. И это не репетиция осеннего праздника. Сегодня 66 лет исполняется режиссеру Алексею Учителю.
Его работы известны давно. «Мания Жизели», «Дневник его жены», «Космос как предчувствие» и другие. Но ни одна из 8 игровых картин мастера не становилась бестселлером еще до окончания съемок.
Фильм «Матильда» давно упоминается в выпусках новостей. Учитель уверен, что в этом есть своя закономерность. Уже на съемках ленты о знаменитой русской балерине он узнал, что день рождения у Матильды Кшесинской тоже 31 августа.
«Матильда» будет бороться за выдвижение на «Оскар». Об этом режиссер рассказал накануне своего 66-летия и 145-летия героини его фильма. Также он объяснил, почему не считает запретной тему взаимоотношений будущего императора и балерины.
Алексей Учитель: «Мы показываем не сразу икону и человека, который только управлял государством. Это человек, который мог сомневаться, мог безумно влюбиться, обладал эмоциями, переживаниями. Это фильм об одном — о человеке, который выбирал между эмоциями и чувством долга».
Об уникальной картине, которую еще никто не видел, но у всех есть о ней какое-либо мнение, Алексей Учитель рассказал в интервью журналисту НТВ Егору Колыванову. Подробности беседы — в видеоматериале НТВ.
Фильм «Матильда» давно упоминается в выпусках новостей. Учитель уверен, что в этом есть своя закономерность. Уже на съемках ленты о знаменитой русской балерине он узнал, что день рождения у Матильды Кшесинской тоже 31 августа.
«Матильда» будет бороться за выдвижение на «Оскар». Об этом режиссер рассказал накануне своего 66-летия и 145-летия героини его фильма. Также он объяснил, почему не считает запретной тему взаимоотношений будущего императора и балерины.
Алексей Учитель: «Мы показываем не сразу икону и человека, который только управлял государством. Это человек, который мог сомневаться, мог безумно влюбиться, обладал эмоциями, переживаниями. Это фильм об одном — о человеке, который выбирал между эмоциями и чувством долга».
Об уникальной картине, которую еще никто не видел, но у всех есть о ней какое-либо мнение, Алексей Учитель рассказал в интервью журналисту НТВ Егору Колыванову. Подробности беседы — в видеоматериале НТВ.
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