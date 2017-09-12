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  • 12.09, 14:07

    Волна анонимных звонков о минировании накрыла 14 городов России

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    • permnews / vk.com
    Волна анонимных звонков о минировании накрыла 14 городов России

    Волна анонимных звонков о минировании накрыла 14 городов России

    Волна анонимных звонков о минировании накрыла 14 городов России
  • permnews / vk.com

    • Десятки школ, торговых центров и офисных зданий эвакуировали в Перми, Ставрополе и Красноярске.

    Прокуратура Ставрополья возбудила уголовное дело после сообщений о заложенных бомбах в 42 учреждениях столицы края. Среди них учебные заведения, офисы и торговые центры, сообщает «Интерфакс». Все сообщения о минировании поступили в течение дня в понедельник.

    В настоящее время правоохранительные органы разыскивают телефонных террористов. Им может грозить до 3 лет лишения свободы.

    Звонки о заложенных бомбах зафиксировали также в Красноярске. Сообщения поступили в крупные торговые центры, аэропорт, автовокзал и даже в здание городской администрации — всего эвакуировать пришлось 15 объектов, сообщает сайт «Комсомольской правды». Люди, принявшие звонки от злоумышленников, сообщили, что говорил мужской механический голос.

    Ранее сообщалось, что подобные сообщения о минировании поступили в торговые, офисные и административные здания в Челябинске, Омске и Уфе. В Магадане были эвакуированы школы и кинотеатры. Во Владивостоке сообщение о подозрительном предмете поступило в торговый центр, в кинотеатре которого шел показ фильма «Матильда». По данным местных СМИ, волна анонимных звонков коснулась Норильска, Рязани, Брянска, Новосибирска, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска. В Перми из-за звонков о бомбах отменены занятия во всех школах.

    Все звонки до сих пор оказывались ложными.

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