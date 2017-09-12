Волна анонимных звонков о минировании накрыла 14 городов России

Десятки школ, торговых центров и офисных зданий эвакуировали в Перми, Ставрополе и Красноярске.
Прокуратура Ставрополья возбудила уголовное дело после сообщений о заложенных бомбах в 42 учреждениях столицы края. Среди них учебные заведения, офисы и торговые центры, сообщает «Интерфакс». Все сообщения о минировании поступили в течение дня в понедельник.
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают телефонных террористов. Им может грозить до 3 лет лишения свободы.
Звонки о заложенных бомбах зафиксировали также в Красноярске. Сообщения поступили в крупные торговые центры, аэропорт, автовокзал и даже в здание городской администрации — всего эвакуировать пришлось 15 объектов, сообщает сайт «Комсомольской правды». Люди, принявшие звонки от злоумышленников, сообщили, что говорил мужской механический голос.
Ранее сообщалось, что подобные сообщения о минировании поступили в торговые, офисные и административные здания в Челябинске, Омске и Уфе. В Магадане были эвакуированы школы и кинотеатры. Во Владивостоке сообщение о подозрительном предмете поступило в торговый центр, в кинотеатре которого шел показ фильма «Матильда». По данным местных СМИ, волна анонимных звонков коснулась Норильска, Рязани, Брянска, Новосибирска, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска. В Перми из-за звонков о бомбах отменены занятия во всех школах.
Все звонки до сих пор оказывались ложными.
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают телефонных террористов. Им может грозить до 3 лет лишения свободы.
Звонки о заложенных бомбах зафиксировали также в Красноярске. Сообщения поступили в крупные торговые центры, аэропорт, автовокзал и даже в здание городской администрации — всего эвакуировать пришлось 15 объектов, сообщает сайт «Комсомольской правды». Люди, принявшие звонки от злоумышленников, сообщили, что говорил мужской механический голос.
Ранее сообщалось, что подобные сообщения о минировании поступили в торговые, офисные и административные здания в Челябинске, Омске и Уфе. В Магадане были эвакуированы школы и кинотеатры. Во Владивостоке сообщение о подозрительном предмете поступило в торговый центр, в кинотеатре которого шел показ фильма «Матильда». По данным местных СМИ, волна анонимных звонков коснулась Норильска, Рязани, Брянска, Новосибирска, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска. В Перми из-за звонков о бомбах отменены занятия во всех школах.
Все звонки до сих пор оказывались ложными.
Комментарии