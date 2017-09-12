Во всех школах Перми отменены занятия из-за звонков о бомбах

Сообщения о заложенных взрывных устройствах привели к массовой эвакуации школьников в Перми.
Из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуированы учащиеся и сотрудники 7 школ. Кроме того, поступили анонимные звонки о бомбах в нескольких административных зданиях. По данным местных СМИ, речь идет о Пермском госуниверситете и нескольких торговых центрах, а также железнодорожном вокзале.
Всего эвакуировано 5706 человек. Сейчас здания обследуют сотрудники Росгвардии и полицейские с собаками, сообщили в администрации Перми.
Как отмечает ТАСС, в целях безопасности сегодня занятия во всех школах Перми отменены.
Ранее массовая эвакуация из-за анонимных звонков о минировании проводилась в торговых центрах Южно-Сахалинска, Челябинска, Омска и Уфы, а также школах и кинотеатрах Магадана.
Всего эвакуировано 5706 человек. Сейчас здания обследуют сотрудники Росгвардии и полицейские с собаками, сообщили в администрации Перми.
Как отмечает ТАСС, в целях безопасности сегодня занятия во всех школах Перми отменены.
Ранее массовая эвакуация из-за анонимных звонков о минировании проводилась в торговых центрах Южно-Сахалинска, Челябинска, Омска и Уфы, а также школах и кинотеатрах Магадана.
Комментарии