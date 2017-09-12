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  • 12.09, 17:09

    Источник: звонки об угрозе взрывов в городах России поступают с Украины

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    Источник: звонки об угрозе взрывов в городах России поступают с Украины

    Источник: звонки об угрозе взрывов в городах России поступают с Украины

    Телефонные звонки в российских регионах с угрозами «минирования» объектов с массовым пребыванием людей, в том числе вокзалов и торговых центров, исходят, по предварительным данным, с территории Украины.

    Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что, возможно, телефонные террористы, которые атаковали ряд крупных городов России, находятся на территории Украины. По словам собеседника агентства, «есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины».

    Ранее в МВД Пермского края, где сегодня после серии звонков были эвакуированы все школы, сообщили, что анонимы пользуются услугами международного виртуального оператора. Принимавшие звонки люди сообщали, что с ними говорил «механический мужской голос».

    В пермской полиции считают, что специалисты «Ростелекома» способны вычислить цифровой «след» и могут определить, с какого IP-адреса шли звонки.

    Целя серия звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах. Анонимы сообщают о подозрительных предметах в торговых центрах, гостиницах, кафе, ресторанах, кинотеатрах, клубах, мэриях, на рынках, в университетах, общежитиях, школах и вокзалах. Людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. В Перми, например, были закрыты все школы.

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