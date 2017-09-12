Автовокзал, дума и четыре ТЦ эвакуированы после звонков о бомбах в Архангельске

Автовокзал, четыре торговых центра и городская дума были эвакуированы в Архангельске после звонков анонима, который сообщил о подозрительных предметах.
Информация о минировании торговых центров, автовокзала и других объектов в Архангельске не подтвердилась, сообщили ТАСС в ФСБ по Архангельской области.
В мэрии Архангельска сообщили, что после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах развернули оперативный штаб. «Мобилизовали все силы и средства», — сообщили в пресс-службе администрации.
Анонимные звонки о взрывных устройствах поступили в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. К этому моменту известно об эвакуации населения с различных объектов в Омске, Ставрополье, Брянске, в Перми, Красноярске, Владивостоке, Магадане, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Новосибирске, Рязани, Южно-Сахалинске. Анонимы звонят в гостиницы, кафе, рестораны, кинотеатры, клубы, администрации рынков, в университеты, общежития. А в Сургуте местные жители сообщали, что «вооруженные люди в камуфляже» проверяют все подряд автомобили на дорогах.
Ранее источник в силовых структурах заявил, что специалистам удалось выяснить, что анонимные звонки, скорее всего, поступают с территории Украины. Предварительно известно, что телефонные террористы пользуются услугами международного виртуального оператора. Принимавшие звонки люди сообщали, что с ними говорил «механический мужской голос». Источник в полиции рассказал, что специалисты «Ростелекома» способны вычислить цифровой «след» и могут определить, с какого IP-адреса шли звонки.
В мэрии Архангельска сообщили, что после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах развернули оперативный штаб. «Мобилизовали все силы и средства», — сообщили в пресс-службе администрации.
Анонимные звонки о взрывных устройствах поступили в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. К этому моменту известно об эвакуации населения с различных объектов в Омске, Ставрополье, Брянске, в Перми, Красноярске, Владивостоке, Магадане, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Новосибирске, Рязани, Южно-Сахалинске. Анонимы звонят в гостиницы, кафе, рестораны, кинотеатры, клубы, администрации рынков, в университеты, общежития. А в Сургуте местные жители сообщали, что «вооруженные люди в камуфляже» проверяют все подряд автомобили на дорогах.
Ранее источник в силовых структурах заявил, что специалистам удалось выяснить, что анонимные звонки, скорее всего, поступают с территории Украины. Предварительно известно, что телефонные террористы пользуются услугами международного виртуального оператора. Принимавшие звонки люди сообщали, что с ними говорил «механический мужской голос». Источник в полиции рассказал, что специалисты «Ростелекома» способны вычислить цифровой «след» и могут определить, с какого IP-адреса шли звонки.
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