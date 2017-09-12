Массовые звонки о «минировании» в городах России поступают через Интернет

В Перми выяснили, что звонки о лжеминировании школ поступили от международного виртуального оператора.
В МВД Пермского края установили, что все звонки, в которых аноним сообщил о лжеминировании разных социальных объектов в городе, осуществлялись с помощью виртуального оператора. Об этом полиции сообщили в местном филиале компании «Ростелеком».
Там добавили, что «виртуальный оператор» предоставляет услуги через инфраструктуру другого оператора, передает ТАСС.
Из сообщения полиции: «ГУ МВД России по Пермскому краю обратились в компанию „Ростелеком“ за информацией по звонкам о заложенных взрывных устройствах. На данный момент можно сказать, что вызовы осуществлялись с международной номерной емкости виртуального оператора».
В полиции отметили, что специалисты способны установить, с какого IP-адреса был совершен звонок.
Из сообщения полиции: «Даже если он был совершен через сеть Интернет, связисты видят цифровой „след“ и могут определить, с какого IP-адреса был звонок. Все данные переданы правоохранительным органам в оперативном режиме».
Ранее в полиции Омска сообщили, что не могут мгновенно определить телефонного террориста, потому что аноним сообщает лишь о подозрительном предмете, который якобы видели в торговом центре или, например, школе. Администрация связывается с полицией, и оперативные службы выезжают на место для проверки. Также люди, принимавшие звонок, отмечали, что с ними говорил «мужской механический голос».
Анонимные звонки о взрывных устройствах поступили в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. К этому моменту известно о более 50 звонках анонима в разные учреждения Омска, 42 звонка насчитали в Ставрополье. В Брянске эвакуированы 10 торговых центров. В Перми — девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрацию города и городскую думу. Примерно такой же «набор» в Красноярске, Владивостоке, Магадане, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Новосибирске, Рязани, Южно-Сахалинске. Анонимы звонят в гостиницы, кафе, рестораны, кинотеатры, клубы, администрации рынков, в университеты, общежития. А в Сургуте местные жители сообщают, что «вооруженные люди в камуфляже» проверяют все подряд автомобили на дорогах.
Там добавили, что «виртуальный оператор» предоставляет услуги через инфраструктуру другого оператора, передает ТАСС.
Из сообщения полиции: «ГУ МВД России по Пермскому краю обратились в компанию „Ростелеком“ за информацией по звонкам о заложенных взрывных устройствах. На данный момент можно сказать, что вызовы осуществлялись с международной номерной емкости виртуального оператора».
В полиции отметили, что специалисты способны установить, с какого IP-адреса был совершен звонок.
Из сообщения полиции: «Даже если он был совершен через сеть Интернет, связисты видят цифровой „след“ и могут определить, с какого IP-адреса был звонок. Все данные переданы правоохранительным органам в оперативном режиме».
Ранее в полиции Омска сообщили, что не могут мгновенно определить телефонного террориста, потому что аноним сообщает лишь о подозрительном предмете, который якобы видели в торговом центре или, например, школе. Администрация связывается с полицией, и оперативные службы выезжают на место для проверки. Также люди, принимавшие звонок, отмечали, что с ними говорил «мужской механический голос».
Анонимные звонки о взрывных устройствах поступили в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. К этому моменту известно о более 50 звонках анонима в разные учреждения Омска, 42 звонка насчитали в Ставрополье. В Брянске эвакуированы 10 торговых центров. В Перми — девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрацию города и городскую думу. Примерно такой же «набор» в Красноярске, Владивостоке, Магадане, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Новосибирске, Рязани, Южно-Сахалинске. Анонимы звонят в гостиницы, кафе, рестораны, кинотеатры, клубы, администрации рынков, в университеты, общежития. А в Сургуте местные жители сообщают, что «вооруженные люди в камуфляже» проверяют все подряд автомобили на дорогах.
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