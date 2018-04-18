Глава Роскомнадзора заявил о возможной блокировке Facebook

Александр Жаров прокомментировал ситуацию ситуации вокруг блокировки мессенджера Telegram в России, и рассказал о том, что соцсеть Facebook может быть заблокирована уже в этом году.
В интервью газете «Известия», Александр Жаров заявил, что Роскомнадзор до конца 2018 года проведет проверку компании Facebook, и если компания Цукерберга не локализует данные российских пользователей на территории РФ, то встанет вопрос о блокировке соцсети.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке».
Чиновник также добавил, что встречается с представителями социальной сети Facebook раз в полгода. Жаров также ответил на вопрос о том, что Роскомназор планирует делать в связи с массовым обходом блокировок и выразил уверенность в том, что владелец мессенджера Павел Дуров намеренно раздувает конфликт.
Александр Жаров: «Ни у Роскомнадзора, ни у ФСБ, ни у государства нет вопросов и претензий к тем людям, которые в Telegram занимаются обычной жизнью — создают ботов, ведут каналы. Вопрос не к пользователям, вопрос к администрации мессенджера. Господин Дуров, как одаренный маркетолог и пиарщик, „переводит стрелки“ на аудиторию и создает конфликт между органами власти и аудиторией. А его как раз и нет. Попытки некоторых Telegram-каналов призвать к массовому скачиванию VPN — это попытка выставить себя элитой. „Мы на балу, а вы, кто не скачал, наблюдайте в окошко“. Однако мне кажется, для людей должно быть важно, с кем они находятся рядом — с террористами или нормальными людьми».
Напомним, в понедельник, 16 апреля, в России началась блокировка мессенджера Telegram. Добиваясь исполнения решения Таганского суда и отключения пользователей от популярного мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал свыше 15 миллионов IP-адресов, в том числе адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. В связи с блокировкой Telegram о сбоях в работе сообщили многие итернет-сервисов, включая мессенджер Viber и соцсеть «Одноклассники». Приостановилась онлайн-продажа билетов в музеи Московского Кремля.
Сайт Роскомнадзора подвергся массированным DDoS-атакам. А Telegram в России все еще частично доступен. Юристы компании Telegram обжаловали решение суда о мгновенной блокировке ресурса. А в ООН заявили, что блокировка Telegram нарушает права человека.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке».
Чиновник также добавил, что встречается с представителями социальной сети Facebook раз в полгода. Жаров также ответил на вопрос о том, что Роскомназор планирует делать в связи с массовым обходом блокировок и выразил уверенность в том, что владелец мессенджера Павел Дуров намеренно раздувает конфликт.
Александр Жаров: «Ни у Роскомнадзора, ни у ФСБ, ни у государства нет вопросов и претензий к тем людям, которые в Telegram занимаются обычной жизнью — создают ботов, ведут каналы. Вопрос не к пользователям, вопрос к администрации мессенджера. Господин Дуров, как одаренный маркетолог и пиарщик, „переводит стрелки“ на аудиторию и создает конфликт между органами власти и аудиторией. А его как раз и нет. Попытки некоторых Telegram-каналов призвать к массовому скачиванию VPN — это попытка выставить себя элитой. „Мы на балу, а вы, кто не скачал, наблюдайте в окошко“. Однако мне кажется, для людей должно быть важно, с кем они находятся рядом — с террористами или нормальными людьми».
Напомним, в понедельник, 16 апреля, в России началась блокировка мессенджера Telegram. Добиваясь исполнения решения Таганского суда и отключения пользователей от популярного мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал свыше 15 миллионов IP-адресов, в том числе адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. В связи с блокировкой Telegram о сбоях в работе сообщили многие итернет-сервисов, включая мессенджер Viber и соцсеть «Одноклассники». Приостановилась онлайн-продажа билетов в музеи Московского Кремля.
Сайт Роскомнадзора подвергся массированным DDoS-атакам. А Telegram в России все еще частично доступен. Юристы компании Telegram обжаловали решение суда о мгновенной блокировке ресурса. А в ООН заявили, что блокировка Telegram нарушает права человека.
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