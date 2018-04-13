Суд выдал Роскомнадзору решение о блокировке Telegram

Решение суда о блокировке мессенджера Telegram выдано Роскомнадзору Таганским судом Москвы.
О выдаче решения о блокировке «Интерфаксу» сообщили в суде.
Представитель суда: «В течение какого времени решение будет исполнено, через час, два, через сутки или более, принимает решение уже Роскомнадзор».
Между тем Роскомнадзор на своем сайте сообщил, что приступит к блокировке Telegram после получения соответствующего решения Таганского суда. О сроках начала блокировки на сайте ведомства не сообщается.
Конкретных сроков не назвал и глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он лишь заявил, что Telegram будет заблокирован «в ближайшее время», передает ТАСС.
Александр Жаров: «Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: „А вы когда атаку начнете?“. Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу».
Ранее Таганский суд Москвы принял решение о незамедлительной блокировке мессенджера Telegram на территории России, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. В ходе заседания представитель ведомства заявил, что распространяемая в мессенджере информация может угрожать «Российской Федерации и жизням граждан». Он уточнил, что Telegram в своих целях могут использовать террористические и экстремистские организации. Юристы мессенджера уже заявили, что намерены обжаловать решение суда.
Представитель суда: «В течение какого времени решение будет исполнено, через час, два, через сутки или более, принимает решение уже Роскомнадзор».
Между тем Роскомнадзор на своем сайте сообщил, что приступит к блокировке Telegram после получения соответствующего решения Таганского суда. О сроках начала блокировки на сайте ведомства не сообщается.
Конкретных сроков не назвал и глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он лишь заявил, что Telegram будет заблокирован «в ближайшее время», передает ТАСС.
Александр Жаров: «Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: „А вы когда атаку начнете?“. Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу».
Ранее Таганский суд Москвы принял решение о незамедлительной блокировке мессенджера Telegram на территории России, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. В ходе заседания представитель ведомства заявил, что распространяемая в мессенджере информация может угрожать «Российской Федерации и жизням граждан». Он уточнил, что Telegram в своих целях могут использовать террористические и экстремистские организации. Юристы мессенджера уже заявили, что намерены обжаловать решение суда.
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