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    Суд постановил заблокировать Telegram в России

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    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России
  • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic

    • Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

    Согласно судебному решению, Telegram должен быть заблокирован в России незамедлительно, передает ТАСС.

    В пресс-службе Роскомнадзора «Интерфаксу» сообщили, что если Telegram предоставит спецслужбам информацию для расшифровки сообщений пользователей, тогда «будет дополнительно рассматриваться вопрос о возобновлении доступа» к мессенджеру.

    Между тем юристы Telegram, которые не явились на заседание, заявили, что намерены обжаловать решение Таганского суда, передает РИА Новости.

    Дмитрий Колбасин, представитель правозащитной организации «Агора»: «Адвокаты … не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его, и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать».

    Ранее в ходе заседания представитель ФСБ заявил, что Telegram отказался предоставлять ключи для расшифровки сообщений пользователей, а также не предоставил сведений о том, что требование спецслужбы о предоставлении этих ключей нельзя выполнить.

    Представитель Роскомнадзора со своей стороны заявил, что распространяемая в мессенджере информация может угрожать «Российской Федерации и жизням граждан». Он уточнил, что Telegram в своих целях могут использовать террористические и экстремистские организации.

    смотретьАдвокаты Telegram попросили отложить процесс по делу о блокировке
    Адвокаты Telegram попросили отложить процесс по делу о блокировке
    Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram после того, как руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифрования переписок пользователей. В Telegram настаивают на том, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, представители мессенджера указывают на необходимость защиты конфиденциальных данных пользователей, что является для компании приоритетом.

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