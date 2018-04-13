Суд постановил заблокировать Telegram в России

Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.
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Согласно судебному решению, Telegram должен быть заблокирован в России незамедлительно, передает ТАСС.
В пресс-службе Роскомнадзора «Интерфаксу» сообщили, что если Telegram предоставит спецслужбам информацию для расшифровки сообщений пользователей, тогда «будет дополнительно рассматриваться вопрос о возобновлении доступа» к мессенджеру.
Между тем юристы Telegram, которые не явились на заседание, заявили, что намерены обжаловать решение Таганского суда, передает РИА Новости.
Дмитрий Колбасин, представитель правозащитной организации «Агора»: «Адвокаты … не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его, и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать».
Ранее в ходе заседания представитель ФСБ заявил, что Telegram отказался предоставлять ключи для расшифровки сообщений пользователей, а также не предоставил сведений о том, что требование спецслужбы о предоставлении этих ключей нельзя выполнить.
Представитель Роскомнадзора со своей стороны заявил, что распространяемая в мессенджере информация может угрожать «Российской Федерации и жизням граждан». Он уточнил, что Telegram в своих целях могут использовать террористические и экстремистские организации.
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram после того, как руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифрования переписок пользователей. В Telegram настаивают на том, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, представители мессенджера указывают на необходимость защиты конфиденциальных данных пользователей, что является для компании приоритетом.
В пресс-службе Роскомнадзора «Интерфаксу» сообщили, что если Telegram предоставит спецслужбам информацию для расшифровки сообщений пользователей, тогда «будет дополнительно рассматриваться вопрос о возобновлении доступа» к мессенджеру.
Между тем юристы Telegram, которые не явились на заседание, заявили, что намерены обжаловать решение Таганского суда, передает РИА Новости.
Дмитрий Колбасин, представитель правозащитной организации «Агора»: «Адвокаты … не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его, и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать».
Ранее в ходе заседания представитель ФСБ заявил, что Telegram отказался предоставлять ключи для расшифровки сообщений пользователей, а также не предоставил сведений о том, что требование спецслужбы о предоставлении этих ключей нельзя выполнить.
Представитель Роскомнадзора со своей стороны заявил, что распространяемая в мессенджере информация может угрожать «Российской Федерации и жизням граждан». Он уточнил, что Telegram в своих целях могут использовать террористические и экстремистские организации.
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram после того, как руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифрования переписок пользователей. В Telegram настаивают на том, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, представители мессенджера указывают на необходимость защиты конфиденциальных данных пользователей, что является для компании приоритетом.
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