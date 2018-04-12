Дуров запретил адвокатам Telegram идти в суд по иску Роскомнадзора

Основатель Telegram Павел Дуров запретил адвокатам участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора. Об этом в четверг сообщил юрист Павел Чиков, представляющий интересы компании.
Павел Чиков: «Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».
Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы 6 апреля. Рассмотрение иска начнется в пятницу. Сегодня Роскомнадзор заявил, что потребует незамедлительной блокировки мессенджера в случае удовлетворения иска.
Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей. Представители мессенджера заявляют, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, они указывают на необходимость защиты конфиденциальных данных пользователей, что является для компании приоритетом.
Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы 6 апреля. Рассмотрение иска начнется в пятницу. Сегодня Роскомнадзор заявил, что потребует незамедлительной блокировки мессенджера в случае удовлетворения иска.
Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей. Представители мессенджера заявляют, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, они указывают на необходимость защиты конфиденциальных данных пользователей, что является для компании приоритетом.
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