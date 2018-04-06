Иск о блокировке Telegram поступил в суд

Иск Роскомнадзора с требованием об ограничении доступа к Telegram на территории России поступил в Таганский суд Москвы.
Юлия Сухинина, пресс-секретарь Таганского суда: «В суд поступило заявление Роскомнадзора об установлении на территории РФ ограничений доступа к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership».
Как она отметила, процессуальных решений пока не вынесено. Иск передан на изучение судье. Согласно закону, у судьи есть пять суток, чтобы решить, принимать ли заявленный Роскомнадзору иск, и назначить дату рассмотрения, отмечает «Интерфакс».
Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ключи дешифрования переписок пользователей ФСБ. Представители мессенджера заявили, что их позиция остается неизменной, несмотря на поданный Роскомнадзором иск. Возможную блокировку Telegram прокомментировали и в Кремле.
Как она отметила, процессуальных решений пока не вынесено. Иск передан на изучение судье. Согласно закону, у судьи есть пять суток, чтобы решить, принимать ли заявленный Роскомнадзору иск, и назначить дату рассмотрения, отмечает «Интерфакс».
Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ключи дешифрования переписок пользователей ФСБ. Представители мессенджера заявили, что их позиция остается неизменной, несмотря на поданный Роскомнадзором иск. Возможную блокировку Telegram прокомментировали и в Кремле.
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