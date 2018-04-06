«Закон есть закон»: в Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на возможную блокировку Telegram. Ранее Роскомнадзор обратился в суд с просьбой ограничить доступ к мессенджеру.
Дмитрий Песков во время сегодняшнего конференц-колла с журналистами, который проходил с помощью Telegram, отметил, что в Кремле считают этот мессенджер очень удобным. Пресс-секретарь заявил, что в Кремле с сожалением воспринимают возможность блокировки Telegram, но если по вопросу о работе мессенджера в России не будет найден консенсус, то последуют соответствующие меры.
Дмитрий Песков: «Telegram очень удобный, мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден».
В ответ на вопрос о том, какой мессенджер он будет использовать в случае ограничения доступа к Telegram, Песков заявил, что существует много вариантов.
Дмитрий Песков: «Закон есть закон, и, если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям».
Между тем представители Telegram заявили, что не намерены менять свою позицию, несмотря на иск Роскомнадзора, так как требования предоставить ключи для дешифровки сообщений «технически и юридически неисполнимы».
Дмитрий Песков: «Telegram очень удобный, мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден».
В ответ на вопрос о том, какой мессенджер он будет использовать в случае ограничения доступа к Telegram, Песков заявил, что существует много вариантов.
Дмитрий Песков: «Закон есть закон, и, если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям».
Между тем представители Telegram заявили, что не намерены менять свою позицию, несмотря на иск Роскомнадзора, так как требования предоставить ключи для дешифровки сообщений «технически и юридически неисполнимы».
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