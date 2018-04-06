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    «Закон есть закон»: в Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram. Telegram, Песков, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Закон есть закон»: в Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

    «Закон есть закон»: в Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    «Закон есть закон»: в Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

    «Закон есть закон»: в Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

    «Закон есть закон»: в Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

      • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на возможную блокировку Telegram. Ранее Роскомнадзор обратился в суд с просьбой ограничить доступ к мессенджеру.

      Дмитрий Песков во время сегодняшнего конференц-колла с журналистами, который проходил с помощью Telegram, отметил, что в Кремле считают этот мессенджер очень удобным. Пресс-секретарь заявил, что в Кремле с сожалением воспринимают возможность блокировки Telegram, но если по вопросу о работе мессенджера в России не будет найден консенсус, то последуют соответствующие меры.

      Дмитрий Песков: «Telegram очень удобный, мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден».

      В ответ на вопрос о том, какой мессенджер он будет использовать в случае ограничения доступа к Telegram, Песков заявил, что существует много вариантов.

      Дмитрий Песков: «Закон есть закон, и, если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям».

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      Между тем представители Telegram заявили, что не намерены менять свою позицию, несмотря на иск Роскомнадзора, так как требования предоставить ключи для дешифровки сообщений «технически и юридически неисполнимы».


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