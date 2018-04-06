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    Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram

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    Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram

    Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram

    Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram. Об этом говорится в сообщении регулятора.

    Заявление об ограничении доступа к Telegram на территории России было подано в Таганский районный суд Москвы. Роскомнадзор требует заблокировать мессенджер на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

    Между тем интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что заблокировать мессенджер очень сложно с технической точки зрения.

    Дмитрий Мариничев: «Рассматривать всерьез блокировку смешно с точки зрения технологий, а значительные неудобства для простых пользователей это может создать».

    Среди возможных проблем он назвал недоступность приложения в электронном магазине и «неудобства в прохождении сообщений в сервисе». Все это, по его мнению, может вызвать у пользователей «некоторое отторжение», передает «Интерфакс».

    Дмитрий Мариничев: «Группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы».

    По мнению Мариничева, все это будет войной щитов и мечей, в какой-то степени «бессмысленной и алогичной».

    В конце марта Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.

    смотретьСрок истекает: настал последний день для передачи Роскомнадзору ключей Telegram
    Срок истекает: настал последний день для передачи Роскомнадзору ключей Telegram
    После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить спецслужбам запрашиваемые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. Однако 2 апреля Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не сможет предоставить ведомству ключи для расшифровки сообщений пользователей, поскольку это технически невозможно.

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