Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

Представители Telegram в Верховном суде РФ просили признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» данных, необходимых для декодирования. Однако иск руководства мессенджера был отклонен.
Руководство Telegram просило отменить приказ ФСБ о предоставлении ключей расшифровки переписок пользователей. Однако Верховный суд, где рассматривался этот иск, в результате отклонил просьбу представителей мессенджера, передает ТАСС.
Судья: «Административный иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года отклонить».
В ФСБ России считают, что требование о предоставлении ключей для расшифровки переписок пользователей в Telegram не нарушает конституционные права граждан, так как сообщения в мессенджерах не относятся к охраняемой законом тайне.
Представитель ФСБ: «Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение. Это не ограничивает права граждан».
Представитель ФСБ в Верховном суде уточнила, что без судебного решения будет запрашиваться информация о конкретных пользователях, а не массивы данных о многих людях.
Генпрокуратура встала на сторону ФСБ, отметив, что приказ о предоставлении ключей для расшифровки принят в соответствии с нормами закона, передает «Интерфакс».
Представитель Генпрокуратуры РФ: «Оснований для удовлетворения исковых требований административного истца (Telegram Messenger LLP) не нахожу».
Напомним, ранее мессенджер Telegram был оштрафован за отказ сотрудничать с Федеральной службой безопасности.
Судья: «Административный иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года отклонить».
В ФСБ России считают, что требование о предоставлении ключей для расшифровки переписок пользователей в Telegram не нарушает конституционные права граждан, так как сообщения в мессенджерах не относятся к охраняемой законом тайне.
Представитель ФСБ: «Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение. Это не ограничивает права граждан».
Представитель ФСБ в Верховном суде уточнила, что без судебного решения будет запрашиваться информация о конкретных пользователях, а не массивы данных о многих людях.
Генпрокуратура встала на сторону ФСБ, отметив, что приказ о предоставлении ключей для расшифровки принят в соответствии с нормами закона, передает «Интерфакс».
Представитель Генпрокуратуры РФ: «Оснований для удовлетворения исковых требований административного истца (Telegram Messenger LLP) не нахожу».
Напомним, ранее мессенджер Telegram был оштрафован за отказ сотрудничать с Федеральной службой безопасности.
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