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    Верховный суд РФ рассмотрит иск сервиса Telegram к ФСБ. Telegram, Санкт-Петербург, ФСБ, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВерховный суд РФ рассмотрит иск сервиса Telegram к ФСБ

    Верховный суд РФ рассмотрит иск сервиса Telegram к ФСБ

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    Верховный суд РФ рассмотрит иск сервиса Telegram к ФСБ

    Верховный суд РФ рассмотрит иск сервиса Telegram к ФСБ

    Верховный суд РФ рассмотрит иск сервиса Telegram к ФСБ

      Верховный суд России рассмотрит иск сервиса Telegram к Федеральной службе безопасности. Создатели мессенджера требуют признать недействительным приказ ведомства, который обязывает их предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщений.

      В исковом заявлении говорится, что действия ФСБ нарушают права пользователей на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки.

      Ранее в ФСБ заявили, что теракт в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле прошлого года, был подготовлен именно с помощью мессенджера Telegram. В октябре 2017 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные о переписках пользователей.

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