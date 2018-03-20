Верховный суд РФ рассмотрит иск сервиса Telegram к ФСБ

Верховный суд России рассмотрит иск сервиса Telegram к Федеральной службе безопасности. Создатели мессенджера требуют признать недействительным приказ ведомства, который обязывает их предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщений.
В исковом заявлении говорится, что действия ФСБ нарушают права пользователей на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки.
Ранее в ФСБ заявили, что теракт в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле прошлого года, был подготовлен именно с помощью мессенджера Telegram. В октябре 2017 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные о переписках пользователей.
Ранее в ФСБ заявили, что теракт в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле прошлого года, был подготовлен именно с помощью мессенджера Telegram. В октябре 2017 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные о переписках пользователей.
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