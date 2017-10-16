Telegram оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.
Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля текущего года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.
В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Мировой суд №383 признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы.
Теперь у мессенджера есть 10 дней на обжалование решения суда. Если Telegram этого не сделает, решение вступит в силу, после чего у компании будет 15 дней на устранение нарушений. Если Telegram не выполнит требования, Роскомнадзор начнет процесс его блокировки.
В конце сентября создатель мессенджера Павел Дуров обнародовал письма ФСБ с требованиями к Telegram.
Минкомсвязи составило список обязательных к передаче в ФСБ данных пользователей
В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Мировой суд №383 признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы.
Теперь у мессенджера есть 10 дней на обжалование решения суда. Если Telegram этого не сделает, решение вступит в силу, после чего у компании будет 15 дней на устранение нарушений. Если Telegram не выполнит требования, Роскомнадзор начнет процесс его блокировки.
В конце сентября создатель мессенджера Павел Дуров обнародовал письма ФСБ с требованиями к Telegram.
Минкомсвязи составило список обязательных к передаче в ФСБ данных пользователей
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