Дуров обнародовал письма ФСБ с требованиями к Telegram

ФСБ составила на Telegram протокол об административном правонарушении.
Создатель мессенджера Павел Дуров опубликовал соответствующие документы на своей странице «ВКонтакте».
Протоколы были составлены из-за невыполнения так называемого закона Яровой. Как отмечает Дуров, они могут привести к судебным процессам.
Основатель мессенджера не исключил возбуждения уголовного дела против руководства Telegram.
Павел Дуров: «В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram».
Дуров, напомним, является фигурантом дела в Иране. Власти этой страны заявили, что Telegram популярен среди сторонников террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Кроме того, как утверждает прокурор, мессенджер используют преступники для торговли людьми, распространения наркотиков и детской порнографии.
Протоколы были составлены из-за невыполнения так называемого закона Яровой. Как отмечает Дуров, они могут привести к судебным процессам.
Основатель мессенджера не исключил возбуждения уголовного дела против руководства Telegram.
Павел Дуров: «В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram».
Дуров, напомним, является фигурантом дела в Иране. Власти этой страны заявили, что Telegram популярен среди сторонников террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Кроме того, как утверждает прокурор, мессенджер используют преступники для торговли людьми, распространения наркотиков и детской порнографии.
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