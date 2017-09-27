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Возвращение Мухтара

    Дуров обнародовал письма ФСБ с требованиями к Telegram

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    Дуров обнародовал письма ФСБ с требованиями к Telegram

    Дуров обнародовал письма ФСБ с требованиями к Telegram

    ФСБ составила на Telegram протокол об административном правонарушении.

    Создатель мессенджера Павел Дуров опубликовал соответствующие документы на своей странице «ВКонтакте».

    Протоколы были составлены из-за невыполнения так называемого закона Яровой. Как отмечает Дуров, они могут привести к судебным процессам.

    Основатель мессенджера не исключил возбуждения уголовного дела против руководства Telegram.

    Павел Дуров: «В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram».

    Дуров, напомним, является фигурантом дела в Иране. Власти этой страны заявили, что Telegram популярен среди сторонников террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Кроме того, как утверждает прокурор, мессенджер используют преступники для торговли людьми, распространения наркотиков и детской порнографии.
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